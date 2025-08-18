（株）ジェニイ（TDB企業コード：581871621、資本金1050万円、大阪府大阪市中央区安土町1−5−8本町DSビル3F、代表平原亮太氏）は、8月17日付で事業を停止し、事後処理を山形康郎弁護士（弁護士法人関西法律特許事務所、大阪府大阪市中央区北浜2-5-23小寺プラザ12階、電話06−6231−3210）ほか1名、北井歩弁護士（弁護士法人第一法律事務所、大阪府大阪市北区中之島2-2-7中之島セントラルタワー24階、06-7663-7091）ほか1名に一任