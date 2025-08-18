ソシエダは16日、後半15分のMF久保建英の同点ゴールでバレンシアに追いつき、ラ・リーガ開幕節を1-1で引き分けた。久保はソシエダ加入後4シーズン目で3度目の開幕戦ゴール。スペイン大手紙はこぞってこのデータに着目し、「久保は常に万全の状態でリーガに臨む」(マルカ紙)「開幕戦は久保のテリトリー」(アス紙)とその快挙を伝えている。久保は2022年夏のソシエダ加入以降、1年目のカディス戦、2年目のジローナ戦、そして今季4