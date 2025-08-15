7回途中に登板し好救援、その裏に打線が2点を奪い逆転【MLB】ナショナルズ 3ー2 フィリーズ（日本時間15日・ワシントンDC）ナショナルズの小笠原慎之介投手が14日（日本時間15日）、本拠地でのフィリーズ戦に3番手として登板。2死一塁の場面でカイル・シュワーバー外野手を三振に打ち取ると、その裏、打線が2点を奪い逆転。小笠原にメジャー初白星が舞い込んだ。1点ビハインドの7回、2死からジャクソン・ラトレッジ投手が内野