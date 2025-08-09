日本代表MFの伊東純也が、2年ぶりにKRCヘンクへ戻ってくる見込みとなった。『Het Laatste Nieuws』の報道によれば、伊東はすでに現地入りしており、メディカルチェックを受けるために姿を表したという。現在32歳の伊東は、2019年から2022年までヘンクに在籍し、公式戦144試合に出場して29得点49アシストを記録。右ウイングの主軸として活躍していた。今回の移籍は、伊東にとって“5大リーグでの継続挑戦”ではなく、“ヨーロッパリ