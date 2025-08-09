「全国高校野球選手権・１回戦、東洋大姫路５−３済美」（８日、甲子園球場）東洋大姫路・木下鷹大投手（３年）は最後までクールな表情を崩さなかった。エースとしての自覚がにじんだ９回７安打３失点の完投勝利。「いつも通りの粘り強いピッチングができて良かった」と淡々と振り返った。１点リードの二回１死一塁でけん制球を悪送球。１死三塁で同点の左前適時打を浴びるなどし、自らのミスから一気に逆転を許した。「焦り