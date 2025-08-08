県教育委員会は、生徒とSNSで私的なやりとりをしたとして、8日付けで、県立学校の事務長の男性らを減給の懲戒処分にしました。 8日付けで減給6か月の懲戒処分を受けたのは、大島地区の県立学校の54歳の男性事務長です。 事務長は、ことし2月下旬から4月下旬に、SNSを利用して生徒と少なくとも56回に渡り私的なやりとりを行い、好意を伝えるような不適切な文言を送りました。 生徒が学校関係者に相談したことで発覚し、事務長は