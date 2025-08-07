「来年無職になるかもしれないけど、逆に吹っ切れている。もうやるしかない状況で全てにおいてポジティブ」とシーズン開幕前に話していたMF西堂久俊（24歳）が、FC東京で結果を残せず、2025年８月７日に期限付き移籍を決断した。新天地はJ２リーグのレノファ山口FC。契約期間は2026年１月31日までで、背番号はFC東京と同じ「36」だ。ちなみに、この契約期間中にFC東京と対戦する全ての公式戦に出場できない。2023年にFC