「来年無職になるかもしれないけど…」とシーズン前に覚悟を示した24歳MFがFC東京からJ２の下位クラブへ
「来年無職になるかもしれないけど、逆に吹っ切れている。もうやるしかない状況で全てにおいてポジティブ」とシーズン開幕前に話していたMF西堂久俊（24歳）が、FC東京で結果を残せず、2025年８月７日に期限付き移籍を決断した。
新天地はJ２リーグのレノファ山口FC。契約期間は2026年１月31日までで、背番号はFC東京と同じ「36」だ。ちなみに、この契約期間中にFC東京と対戦する全ての公式戦に出場できない。
2023年にFC東京でプロのキャリアをスタートさせて以降、西堂はジェフユナイテッド千葉、鹿児島ユナイテッドFC、FC岐阜でプレー。４回目のレンタルとなる今回の移籍を受け、本人は次のようにコメントしている。
「レノファ山口FCに移籍することになりました。FC東京で、なかなかチームの力になれず悔しい気持ちでいっぱいです。それでも温かい声をかけていただいたファン・サポーターのみなさまには心から感謝しています。
自分の価値を示すために、全力で戦ってきます。少しでも気にかけてもらえたら嬉しいです。ありがとうございました!」
FC東京で活躍できなかった悔しさを糧に山口で大暴れなるか。持ち前の機動力、突破力を主武器に、J２リーグで19位と低迷中のチームを浮上させたい。
構成●サッカーダイジェストTV編集部
