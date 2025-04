近年ではAIが急速に成長しており、自動で作曲してくれるAIも数多く開発されています。音楽ストリーミングプラットフォームのDeezerが「AIが生成した楽曲が毎日2万曲以上アップロードされている」と報告しました。Deezer reveals 18% of all new music uploaded to streaming is fully AI-generated - Deezer Newsroomhttps://newsroom-deezer.com/2025/04/deezer-reveals-18-of-all-new-music-uploaded-to-streaming-is-fully-ai-g