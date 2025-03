年間500件、つまり1日に1〜2件のペースで銃乱射事件が起きているほど銃犯罪が深刻なアメリカでは、銃乱射事件の現場に居合わせた経験がある人の割合が非常に高く、銃弾やその破片などで負傷したり精神的なショックを受けたりする人も少なくないことが、調査で浮き彫りになりました。Direct Exposure to Mass Shootings Among US Adults | Public Health | JAMA Network Open | JAMA Networkhttps://jamanetwork.com/journals/jaman