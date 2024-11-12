韓流トップスター、チ・チャンウクの待望の最新作『江南Bサイド』が、2024年11月6日（水）よりDisney+（ディズニープラス）のスターで独占配信スタート。江南で起こった連続失踪事件を発端に、熱血刑事、野心家の女検事、謎のブローカーらが繰り広げるノンストップ・サスペンスだ。『最悪の悪』で潜入捜査官を演じて新境地を開いたチ・チャンウクが、さらに深みを増した悪の香りと退廃美を身にまとい、これまでにないカリスマ性と