昨季まで巨人でコーチを務めた元木大介氏（52）が8日、自身のインスタグラムを更新。ドジャースの大谷翔平に関する投稿について、経緯を説明した。ドジャースは10月30日（日本時間31日）、ヤンキースとのワールドシリーズ第5戦に臨み、最大5点差をひっくり返す劇的な逆転勝利を飾り2020年以来4年ぶり8度目のワールドチャンピオンに輝いた。元木氏は現地を取材していた。そんな中、元木氏が自身のインスタグラムに公開した大