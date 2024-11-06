横浜市の国指定名勝・三溪園にて、夜間の紅葉ライトアップを2024年11月22日(金)から12月8日(日)までの金・土・日曜日限定で開催する。夜間の紅葉ライトアップ三溪園は、重要文化財を含む17棟の古建築が並ぶ日本庭園。紅葉シーズンには、東京ドーム約3.7個分にも及ぶ広々とした園内が色づいた木々で彩られ、絶景が広がる。夜間の紅葉ライトアップでは、三溪園のシンボルである”三重塔”や重要文化財建造物”聴秋閣”などの古建築が