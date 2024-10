2024年10月17日、X(旧Twitter)のブロックに関する仕様が変更されました。この仕様変更が大々的に通知されたところ、競合ソーシャルメディアであるBlueskyが50万人超の新規ユーザーを獲得するという事態が起きています。Bluesky gains half a million new users in one day after X changes how blocking works | Mashablehttps://mashable.com/article/bluesky-half-a-million-new-users-after-x-twitter-block-change2024年9月24