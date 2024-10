アメリカで相続税の支払額として過去最高額を7倍も上回る70億ドル(約1兆円)の支払いが発生していたことがわかりました。ただ、この相続税を生み出すもとになった富豪が何者なのかは不明で、ニュースサイトのSherwood Newsは匿名の情報源をもとに推測をまとめています。Who died and left the US $7 billion? - Sherwood Newshttps://sherwood.news/power/who-died-and-left-the-us-7-billion-fayez-sarofim/アメリカ合衆国財務省は