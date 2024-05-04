塵（ちり）も積もればー。チリに住むティックトッカー（TikToker)で、金属探知機愛好家のルイス・アルバレスさんは、ご自慢の金属探知機で見つけた硬貨を集めて、ついに新型テレビを購入するまでに至ったという。 【画像】ご自慢の金属探知機で硬貨を探すルイス・アルバレスさん アルバレスさんは「硬貨を集めるのに7日くらいかかった。普段から毎週集める金額が硬貨だけで20―25万ペソ（約4万円）。娘に残