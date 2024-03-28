ヤマハ発動機は２８日、電気自動車（ＥＶ）の国際レース「フォーミュラＥ」に、２０２５年から参戦すると発表した。モーターなどの中核部品を供給する。ＥＶの開発競争が過熱するなか、約四半世紀ぶりに四輪の国際レースに挑み、電動技術を世界にアピールする狙いだ。同日、英国のレース用車両メーカー「ローラ・カーズ」とフォーミュラＥに関する技術提携を結んだと公表した。共同で車体を開発する計画で、このうち、ヤマハ