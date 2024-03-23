柄本佑＆安藤サクラ、築40年の京都古民家に住むワケ 映画好きが背景に？女性自身

柄本佑＆安藤サクラ、築40年の京都古民家に住むワケ 映画好きが背景に？

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 柄本佑安藤サクラ夫妻は京都にも家があるようだと「女性自身」が報じた
  • 「築40年ほどの古民家。芸能人夫婦とは思えない庶民的な広さ」と近隣住人
  • 2人は映画好きで、太秦などがあることから京都を選んだようだと芸能関係者
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