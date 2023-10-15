タレントの上沼恵美子（68歳）が、10月15日に放送されたバラエティ番組「上沼・高田のクギズケ！」（読売テレビ）に出演。“2日前に買ったパンツ”について語った。この日、「私、2日前にパンツ買いに行ったの」と切り出した上沼は「それで、ん〜、Lはちょっと無理かな。3L。3Lじゃなぁ、カッコ悪いなぁと思ったけど、まあいいわ、と思って3Lを8枚買って。帰って、はいたら……ピチピチ……（笑）」と告白。上沼は「3Lがちっちゃな