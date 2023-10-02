問題のシーンはネット上で海外にまで拡散杭州アジア大会は1日、男子サッカー日本代表が準々決勝で北朝鮮に2-1で勝利し、準決勝進出を決めた。北朝鮮に6枚のイエローカードが提示され、試合後には主審に詰め寄るなど大荒れの展開に。とりわけ問題視されたのが、後半、北朝鮮DFが日本側の水を平然と飲み、日本代表スタッフを威嚇する暴挙。その映像がネットで拡散され、海外ファンの間でも話題に。「ウォーターボーイを脅している