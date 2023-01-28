元宮崎県知事の東国原英夫氏が２８日、ＮＨＫ党の立花孝志党首が約７５０万円の年金未納問題が報じられている日本維新の会の中条きよし参院議員を?スカウト?したことに、「もう、無茶苦茶だな」と批判した。ＮＨＫ党の立花党首は２０日の定例会見で、同党所属のガーシー氏の進退を問う日本維新の会の藤田文武幹事長について、「懲罰というなら、藤田さんのことを言う。ガーシーから、それくらいの情報を聞いている」などと?暴