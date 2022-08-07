【MLB】マリナーズ1−7エンゼルス（8月6日・日本時間7日／シアトル）エンゼルスの大谷翔平投手が「2番・DH」で先発出場したこの試合。同僚にホームランが飛び出し盛り上がるベンチで、パーカーのフードを被った笑顔の大谷が映り、そのファッションや表情に「マスコットみたい」「赤ずきんがいる」など、視聴者からの反響が寄せられた。【映像】満面の笑みでマスコットのような大谷翔平エンゼルス2点リードの4回表、6番・モニア