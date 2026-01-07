西明石のホテルキャッスルプラザでは、2026年1月16日（金）から2月22日（日）まで、冬の味覚を楽しむグルメフェア「FourSeasons2026」 を開催いたします。蟹や寒ブリ、寒鰆をはじめ、冬にこそ旨みを増す食材を、和・洋・中それぞれの料理人が丁寧に仕立てました。

■3店舗のおすすめメニュー

日本料理「赤石」

蟹セイロ御膳 （4,900円・税込）

ズワイガニをふっくらと蒸し上げたセイロを主役に、蟹の天ぷらや蟹ちらしなど、冬ならではの味わいを盛り込んだ御膳です。口取りや造りを添え、食事の進みとともに、蟹の旨みをさまざまなかたちで楽しめる構成にしました。湯気とともに立ちのぼる香りと、蟹本来の甘みをゆっくりと味わえます。

広東料理「春華」

睡蓮（すいれん）コース （6,600円・税込）

彩り豊かな時季冷菜盛り合わせに始まり、ずわい蟹肉入りふかひれスープが続きます。その後、旨味が凝縮されたポークスペアリブの柔らか煮込みと、たいらぎ貝柱の湯引きをお楽しみいただけます。締めには中華ちまきとデザートを添え、満足感のある期間限定コースに仕立てています。

カンポフェリーチェ

ディナーコース ～暖宴～（6,500円）

薪窯で香ばしく炙った寒ブリをはじめ、安納芋のポタージュ、岩津葱のビスマルクなど、冬の食材を贅沢に使用。メインには旨味豊かな仔羊の猟師風煮込み、デザートには濃厚なフォンダンショコラをご用意しました。冬の恵みを一皿ずつ味わう、心温まるフルコースです。

ホテルキャッスルプラザへのアクセス

〒673-0016 兵庫県明石市松の内2-2JR西明石駅より徒歩約3分

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社キャッスルホテル〒673‐0016 兵庫県明石市松の内2-2https://www.castlehotel.co.jp/広報室：大角（おおすみ）TEL：078-927-1111（9:00～17:30）E-mail：nishiakashi_restaurant_pr@castlehotel.co.jp