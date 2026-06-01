千葉県市川市・本八幡駅徒歩2分のメンズ脱毛サロンDugong【ジュゴン】市川本八幡店は、2021年のオープンから5周年を迎えることを記念し、2026年6月1日(月)～6月30日(火)までの期間限定で、通常6,600円のヒゲまるごと脱毛が「100円」で体験できる過去最大級のキャンペーンを実施します。20回ご来店で80%OFFになる独自の保証制度と組み合わせることで、続けるほどコストパフォーマンスが高まる設計が特徴です。

【速報】6月1日より、ヒゲ脱毛100円キャンペーン開始

千葉県市川市・本八幡駅徒歩2分の立地で運営されている「メンズ脱毛サロンDugong【ジュゴン】市川本八幡店」は、2026年6月1日(月)から6月30日(火)までの1ヶ月間、通常価格6,600円の「ヒゲまるごと脱毛」を100円で体験できる特別キャンペーンを開始します。

これは2021年のオープンから5周年を迎えることを記念した、過去最大級のキャンペーンです。同店ではこれまでホットペッパービューティー上で500円・111円といった体験価格を限定的に提供してきましたが、今回はそれを大きく超えるインパクトでビジネスマン層の新規来店を後押しします。

キャンペーン概要

対象メニュー:ヒゲまるごと脱毛(通常6,600円 → 100円) 期間:2026年6月1日(月)～6月30日(火) 対象:メンズ脱毛サロンDugong【ジュゴン】市川本八幡店の初回利用者(お一人様1回限り) 予約方法:LINE公式アカウント、公式WEB予約ページ、ホットペッパービューティー 特典:LINE公式アカウント登録者には、2回目利用時に使える30%OFFクーポンを進呈

「100円で始めて、続けるほどお得になる」独自の保証制度

https://lin.ee/AUlCZCN

今回のキャンペーンの真の価値は、100円という体験価格の安さだけにとどまりません。Dugongには独自の保証制度があり、15回ご来店で50%OFF、20回ご来店で80%OFFになる仕組みが用意されています。

通常6,600円のヒゲまるごと脱毛が、20回継続すれば実質1,320円/回。月に2回通った場合、月額2,640円相当でヒゲ脱毛を継続できる計算になります。さらにDugongの保証制度の特長は、「期限なし・追加費用ゼロ・待機期間なし」の3点。一般的な脱毛サロンの保証が「3～5年の期間限定」「高額コース契約が前提」「完了後3ヶ月の待機期間あり」であるのに対し、Dugongなら都度払いのまま、期限なくメンテナンス可能です。

ビジネスマンが日々考える「自己投資としてのROI(投資対効果)」の観点から見ても、5周年記念100円キャンペーンは、長期的に通うことを前提にした合理的な選択肢となります。

※保証特典のご利用には、対象部位の施術を9割以上完了していること、ホットペッパービューティーまたはGoogleへの口コミ投稿にご協力いただくことが条件となります。

さらに「2回目来店特典」で最大7,920円相当が無料

Dugongでは、初回ご予約確定のお客様限定で、2回目のご来店時に最大7,920円相当の施術を1ヶ所無料でご提供する「2回目来店特典」を実施しています。

特典内容(2回目来店時にお好きな部位1ヶ所の施術が無料)

・Sパーツ(脇・乳首回り・指など):2,420円相当 無料 ・Lパーツ(胸・肘下・膝上など):4,620円相当 無料 ・VIOパーツ(Vライン・Iライン・Oライン):7,920円相当 無料

初回100円でヒゲ脱毛を体験、2回目来店時に最大7,920円相当が無料、20回継続で実質1,320円/回。お客様にとって圧倒的にメリットの大きい設計となっています。

※2回目来店特典の対象は、初回ご来店時に次回のご予約を確定された方限定です。他の割引・特典との併用はできません。

なぜビジネスマン層に「ヒゲ脱毛」が選ばれるのか

https://mens-dugong.com/discount

朝のヒゲ剃りに費やす時間は、1日5分とすると年間で約30時間。これを20年続けると600時間にのぼります。在宅勤務とオンライン会議の定着で、自分の顔を毎日鏡のように見る機会が増えた現代のビジネスマンにとって、清潔感は単なる身だしなみを超え、ビジネスにおける重要な印象戦略となっています。

特に20代後半から30代のビジネスマン層では、青ヒゲや剃り跡の濃さが商談・営業活動における第一印象に直結するという認識が広がっており、メンズ脱毛は「美容」ではなく「自己投資」として位置付けられるようになりました。さらに既婚男性の間では、「子供に頬ずりしても痛がられない」「家族から肌がきれいと喜ばれる」という家族的メリットも、脱毛を始める大きな動機となっています。

メンズ脱毛サロンDugong【ジュゴン】市川本八幡店が5年間選ばれてきた4つの理由

2021年のオープン以降、同店が忙しいビジネスマン層から支持されてきた理由は、以下の点に集約されます。

理由1:24時間営業による予約枠の圧倒的な多さ

同店は千葉県内でも珍しい24時間営業を実施しており、予約枠は他のメンズ脱毛サロンの約2倍。出社前の早朝7時、商談後の22時、深夜帰宅後の時間帯でも施術を受けることができます。「平日休みが取れない」「仕事帰りに予約が取れない」というビジネスマン特有の課題を、営業時間と予約枠の柔軟性で解決しています。

理由2:男性スタッフによる専属担当制

Dugongは男性スタッフのみが施術を担当し、お客様一人ひとりに専属の担当者がつきます。毎回違うスタッフに自分の悩みを説明し直す必要がなく、施術の継続性と信頼関係が保たれます。これは特にビジネスマン層から高い評価を得ているポイントです。

理由3:メンズに特化した最新THR方式の高速光脱毛

同店が採用するTHR方式の脱毛機器は、男性特有の太く深いヒゲにも光が届きやすく、痛みを抑えながら短時間で効果を実感できる設計になっています。さらに、千葉県でも珍しい光脱毛とワックス脱毛の両方に対応するダブル脱毛にも対応しており、お客様のニーズに応じた施術プランを提供できる技術力が強みです。

理由4:本八幡駅徒歩2分・3路線アクセスの好立地

JR総武線、都営新宿線、京成本線(京成八幡駅)が利用できる本八幡エリアの立地により、市川市・船橋市・浦安市・江戸川区はもちろん、東京・埼玉・神奈川からの広域来店も可能。雨の日でもスーツのまま立ち寄れる利便性が、平日仕事帰りのビジネスマン層に支持されています。

5年目に入る同店は、これまで以上にビジネスマン層の身だしなみ投資を支えるパートナーとして、新規顧客の体験機会を広げていきます。今回の100円キャンペーンは、その第一歩としての位置付けです。

5年間の実績と、これからの展望

メンズ脱毛サロンDugong【ジュゴン】市川本八幡店は2021年のオープン以降、ホットペッパービューティーとGoogleで口コミ評価☆4.9という高評価を獲得し、「ハイコスパ」「即抜けヒゲ脱毛」と評される独自のポジションを築いてきました。来店者は飲食業・不動産業・営業職・経営者・接客業など多岐にわたり、ビジネスマン層を中心に幅広い職種の支持を受けています。

オーナーコメント

「2021年に本八幡でDugongをオープンしてから、おかげさまで5周年を迎えることができました。これも日頃よりご来店いただいているお客様のおかげです。ビジネスマンの方を中心に、『朝のヒゲ剃りから解放されて時間が増えた』『子供に頬ずりしても痛がられなくなった』『奥さんや娘さんに「肌がツルツルだね」と喜ばれた』というお声を数多くいただいてきました。今回の5周年を機に、まだDugongを体験されたことがない方にもこの快適さを知っていただきたいと考え、過去最大級の100円キャンペーンを実施することを決めました。20回80%OFFの保証制度と組み合わせることで、続けるほどお得になる仕組みになっています。1ヶ月間という限られた期間ではありますが、ぜひこの機会に、本八幡のメンズ脱毛体験をお試しください」(メンズ脱毛サロンDugong【ジュゴン】市川本八幡店 オーナー)

店舗概要

https://beauty.hotpepper.jp/CSP/kr/reserve/?storeId=H000531965

店舗名:メンズ脱毛サロンDugong【ジュゴン】市川本八幡店 所在地:〒272-0023 千葉県市川市南八幡4丁目3-7 グリーンターフ南八幡第Ⅲ 309号室 最寄り駅:JR総武線・都営新宿線「本八幡駅」南口より徒歩2分/京成本線「京成八幡駅」より徒歩4分 道順:本八幡駅南口を出て、一つ目のマクドナルドの交差点を右折。ファミリーマートを超えると佐川急便の看板が見える、右手赤いレンガのビル3階 電話:047-314-8738 メール:salon.dugong@gmail.com 営業時間:24時間営業(22時～翌10時の施術は当日17時までの予約確定が必要・完全予約制) 定休日:不定休 オープン:2021年 主なメニュー:ヒゲ脱毛、VIO脱毛、全身脱毛、メンズワックス脱毛 支払い方法:完全都度払い制(現金・各種クレジットカード・電子マネー対応) 保証制度:15回ご来店で50%OFF、20回ご来店で80%OFF 店内設備:完全個室・男性スタッフのみ・ドリンクサービス・充電器完備・エンターテイメント設備完備 駐車場:専用駐車場なし・当ビル前のコインパーキングをご利用ください 公式サイト:https://mens-dugong.com/

お問い合わせ

店舗名:メンズ脱毛サロンDugong【ジュゴン】市川本八幡店 電話:047-314-8738(直接予約・お問い合わせ) メール:salon.dugong@gmail.com WEB予約:https://mens-dugong.com/contact LINE予約:https://lin.ee/AUlCZCN HPB予約:https://beauty.hotpepper.jp/CSP/kr/reserve/?storeId=H000531965 キャンセルポリシー:当日キャンセルは必ずお電話にて予約時間前までにご連絡ください。無断キャンセルはキャンセル料100%を申し受けます。