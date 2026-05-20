ReFa BEAUTY SHOWCASE 第三弾ラインナップより、「ReFa STRAIGHT IRON PRO」「ReFa FINGER IRON ST」新カラー追加

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）の美容ブランド『ReFa（リファ）』は、新プロジェクト「ReFa BEAUTY SHOWCASE」の第三弾として、「ReFa STRAIGHT IRON PRO（リファストレートアイロン プロ）」、「ReFa FINGER IRON ST（リファフィンガーアイロン ST）」の2アイテムにエムピンク・エムミントグリーン・エムパープルの3色を追加いたします。



今後の製品展開においても、継続的にカラー展開していくことを予定しており、ReFaが提案する美の表現をより拡げてまいります。

■商品概要

商品名：ReFa STRAIGHT IRON PRO（リファストレートアイロン プロ）

カラー：エムピンク、エムミントグリーン、エムパープル

価 格：23,000円 (税込)

発売日：2026年5月20日（水）

サイズ：約269mm×39mm×29mm

重 量：約325g(電源コード含む)

電 源：AC100～240V 50/60Hz

プレート温度：140℃/160℃/180℃/200℃/220℃

販 売：全国の美容室サロン、エステティックサロン、ReFa GINZA、MTGオンラインショップ、百貨店イベント、ReFa SHOPイベント、B happy（サロン顧客向けECサイト）を中心に各市場で順次展開。

※店舗ごとの取り扱いについては、各店舗にお問合せください。

商品名：ReFa FINGER IRON ST（リファフィンガーアイロン ST）

カラー：エムピンク、エムミントグリーン、エムパープル

価 格：14,500円 (税込)

発売日：2026年5月20日（水）

サイズ：約191mm×37mm×29mm

重 量：約160g（電源コード含む）

電 源：AC100～240V 50/60Hz

プレート温度：160℃/180℃

販 売：全国の美容室サロン、エステティックサロン、ReFa GINZA、MTGオンラインショップ、百貨店イベント、ReFa SHOPイベント、家電量販店、B happy（サロン顧客向けECサイト）を中心に各市場で順次展開。

※店舗ごとの取り扱いについては、各店舗にお問合せください。

■『ReFa BEAUTY SHOWCASE』について

ReFa BEAUTY SHOWCASEは、ヘアケアの新たな美を提案するプロジェクトです。

トータルヘアケアの視点から、新商品やカラーバリエーションをはじめとするさまざまなアイテム・コンテンツを通じて、多様な美しさとその体験価値を提案します。

楽しみながら自分らしいスタイルを見つけ、持つたびに気分が高まり、使うたびに高揚感をもたらすことで、日々のヘアケアをより豊かにする新たな美容体験を創出し、ヘアケアの可能性を広げてまいります。



＜『ReFa BEAUTY SHOWCASE』特設サイト＞

https://www.refa.net/beauty_showcase/

■『ReFa』ブランドについて

ReFaは「VITAL BEAUTY」をテーマに、既存の枠を超えた新しい美容習慣をお客様にご提案するビューティーブランドです。時間も場所も、性別さえも超えたまだ見ぬ美容の喜びを見つけ出し、可能性を広げていきます。

＜『ReFa』ブランドサイト＞

http://www.refa.net/

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■株式会社MTGについて

MTGは事業ビジョンに“VITAL LIFE”を掲げ、世界中の人々の健康で美しくいきいきとした人生を実現するために、BEAUTY、HEALTHの領域で、ブランド、商品、サービスを開発しています。

＜MTGコーポレートサイト＞

https://www.mtg.gr.jp/