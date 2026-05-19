新東工業、「電力計測パッケージby C-BOX」シリーズが令和8年度省エネ補助金対象に継続採択

新東工業株式会社

新東工業株式会社（本社：名古屋市、社長：永井 淳）は、経済産業省が推進する「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業」において、本年度も、工場・事業場の省エネルギー化を支援するエネルギーマネジメント事業者として採択されました。あわせて、当社が提供する常設型「電力計測パッケージ by C-BOX(R)」および可搬型「お手軽版 簡易電力計測パッケージ by C-BOX(R)」が、令和8年度の補助金対象として継続して認定・登録されました。

昨今の電力価格の高止まりやカーボンニュートラルへの対応が求められる中、製造業の現場では「どこで、いつ、どれだけ電力を使用しているのか」を設備・時間・部署ごとに正確に把握し、具体的な改善につなげることが重要な経営課題となっています。当社は、こうした課題に応えるため、電力の計測から可視化、改善活動までを一貫して支援できる電力計測ソリューションを提供しています。本事業では、エネマネ事業者である当社が補助金対象ツールの導入および活用支援を担うことで、導入費用の最大50％が補助され、費用負担を抑えた省エネ投資が可能となります。また、補助金申請に関するサポートから、ツール導入後の活用・支援までをワンストップで対応しています。複雑な手続きや運用負荷を軽減し、スムーズな導入と運用を実現します。

＜補助金対象ツール概要＞

１.「電力計測パッケージ by C-BOX(R)」（常設型）

建屋・生産ライン・主要設備の電力を分電盤から正確に計測常時監視により、電力使用量の変化やムダを見逃さない中長期的な省エネ改善と効果検証を支援

２.「お手軽版 簡易電力計測パッケージ by C-BOX(R)」（可搬型）

工事不要で、付帯設備やスポット設備の電力を簡易計測細部の電力使用状況を可視化し、現場レベルでの省エネ活動を促進常設型と組み合わせることで、工場全体の電力使用を網羅的に把握

本商品の導入により、「工場全体および主要設備の電力使用状況が把握でき、エネルギー管理が格段に効率化した」といった評価の声も寄せられています

当社は、今後も製造現場の実情に即した電力の「見える化」と改善活動を通じ、電力のムダを徹底的に排除するとともに、お客様のカーボンニュートラル実現に向けた取り組みを現場目線で支援してまいります。

・新東工業のIoTツールはこちら： https://www.sinto.co.jp/product/iot/c-box/

・導入事例：製造業向けIoT｜新東工業オンラインソリューションサイトはこちら(https://www.sinto.co.jp/promotion/case_iot/)

・一般社団法人 環境共創イニシアチブについてはこちら(https://sii.or.jp/company/)

【本件に関するお問い合わせ先】

新東工業株式会社

事業推進本部 IoT・センシング事業グループ

E-mail：iot_com@sinto.co.jp