ソーシャルPLUS、LINE通知メッセージを活用した「ポイント・クーポン・マイル」の付与通知や有効期限通知に対応

株式会社ソーシャルPLUS

2026年5月19日、株式会社ソーシャルPLUS（所在地：東京都港区、代表取締役：塚田 耕司）は、LINEヤフー株式会社が提供するLINE通知メッセージにおける「ポイント・クーポン・マイル」用途への対応を以下のプロダクトにて開始したことをお知らせします。

- LINEを活用したCRM支援ツール「ソーシャルPLUS」- LINE連携アプリ「CRM PLUS on LINE」

本対応により、LINE通知メッセージを活用して、ポイント・クーポン・マイルの付与通知や有効期限通知などの配信が可能となります。

これにより、ユーザーはLINE公式アカウントの友だち追加であるなしに関わらず、ポイントやクーポン、マイルの付与時や有効期限前にLINEで通知を受け取れます。日常的に利用されるLINEで届くため見逃しにくく、失効を防ぎながらよりスムーズにサービスを活用できるようになります。

また、企業にとっても、商品購入やサービス利用の機会創出につながるほか、LINE通知メッセージをきっかけにLINE公式アカウントを認知してもらうことで、友だち追加の促進につながります。

ソーシャルPLUSの「LINE通知メッセージの導入支援サービス」

https://www.socialplus.jp/lp/line-notification-message

LINE通知メッセージ機能｜CRM PLUS on LINE（Shopify向け）

https://crmplus.socialplus.jp/function/line-notification-message

背景

LINE通知メッセージは、友だち追加されていないユーザーに対しても、企業が保有する電話番号をもとにマッチングすることで、重要なメッセージをLINEで届けることができます。これにより、ポイント付与や有効期限といった重要な情報を適切なタイミングでユーザーに届けられることから、ユーザーの利便性向上やロイヤルティプログラムの活用促進につながる手段として注目されています。

一方で、広告・宣伝目的での利用が禁止されており、配信内容やタイミング、ユーザー起点の条件などLINEヤフー株式会社が定めるUXガイドラインへの準拠が求められます。また、配信にあたっては、LINEヤフー認定パートナー(https://blog.socialplus.jp/knowledge/line-notification-message/#toc22)経由での申請が必要となるほか、事前のUX審査が必要となるなど、導入には一定の対応が求められます。

LINE通知メッセージ「ポイント・クーポン・マイル」用途とは？

ロイヤルティプログラムと連動したLINE通知メッセージ

LINE通知メッセージの「ポイント・クーポン・マイル」用途では、自社のポイント・クーポン施策と連動し、ユーザーの行動や保有状況に応じた通知をLINEで届けることができます。

例えば、購入や来店に応じたポイント付与の通知や、有効期限が近づいたポイント・クーポンのリマインド、キャンペーン条件達成時の特典付与のお知らせなど、各タイミングに合わせた通知をLINEで届けることが可能です。

期待できる効果

LINE通知メッセージをロイヤルティプログラムと組み合わせて活用することで、友だちであるかどうかに関わらず、ポイント付与や有効期限といった情報を適切なタイミングで届けることが可能となります。

これにより、ポイントやクーポンの見逃しを防ぎ、利用機会の創出につながるほか、購買や来店といった次の行動につながることが期待されます。

さらに、LINE通知メッセージを起点としたコミュニケーションにより、LINE公式アカウントの友だち追加につながり、その後の継続的な接点の中で、中長期的な関係構築やロイヤルティの向上にもつながります。

利用にあたっての主なポイント

LINE通知メッセージの「ポイント・クーポン・マイル」用途では、LINE通知メッセージ（テンプレート）UXガイドライン(https://www.lycbiz.com/sites/default/files/media/jp/download/LINE_Official_Notification_Template_UXGuideline.pdf)内に、本用途に特化した利用規定が設けられています。

これらの規定では、ユーザーにとって有用で適切なコミュニケーションを担保するため、ユーザーの行動を起点とした通知設計や、配信タイミング・頻度の適切な管理、付与条件や利用条件に基づいた情報提供など、ユーザーにとって必要性の高い情報に限定した配信が求められています。

また、利用にあたっては事前のUX審査が必要となるほか、ユーザーへの説明ページの用意なども求められます。

ソーシャルPLUSの提供価値

LINE通知メッセージは、UXガイドラインや利用規定への対応に加え、導入・活用にあたっては専門的な知見が求められます。

ソーシャルPLUSは「LINEヤフー Partner Program(https://www.linebiz.com/jp/partner/)」の認定パートナーとして、LINE通知メッセージの導入に必要な申請や「LINE通知メッセージUXガイドライン」に沿った事前のUX審査を含め、導入プロセス全体をサポートします。

また、EC・会員サービスにおけるLINE CRM支援の豊富な実績をもとに、利用用途の整理や実現可否の判断、審査要件の整理から申請対応までを一貫して提供し、スムーズな導入を実現します。

配信方法についても、API連携による実装に加え、管理画面からのCSVアップロードによる配信にも対応しており、開発を伴わずにスピーディに開始することが可能です。運用体制に応じて、スモールスタートから段階的な活用まで柔軟に対応できます。

さらに、Shopifyをご利用の企業様向けには、LINE連携アプリ「CRM PLUS on LINE(https://crmplus.socialplus.jp/)」において、LINE通知メッセージの配信機能にも対応しています。

▼ソーシャルPLUSの「LINE通知メッセージの導入支援サービス」

https://www.socialplus.jp/lp/line-notification-message

▼LINE通知メッセージ機能｜CRM PLUS on LINE（Shopify向け）

https://crmplus.socialplus.jp/function/line-notification-message

▼LINE通知メッセージの導入可否や用途整理についてもご相談いただけます。

ご相談はこちら

https://www.socialplus.jp/inquiry

注釈

※「LINE通知メッセージ」はLINEヤフー株式会社が提供する、企業からの利便性の高い通知を企業のLINE公式アカウントから受け取ることができる機能です。本機能の利用に同意することで、個別のアカウントを友だち追加することなく、簡単に通知メッセージを受け取ることが可能になります。対象はLINEヤフー株式会社がユーザーにとって有用かつ適切であると判断したものに限定され、広告目的のものは配信されません。

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「LINE通知メッセージ」に関して詳しく確認したい場合は、こちら（ https://help.line.me/line/?contentId=20011417 ）をご参照ください。

「LINE通知メッセージ」の受信設定を確認・変更したい場合は、こちら（ https://help.line.me/line/?contentId=20011418 ）をご参照ください。

【株式会社ソーシャルPLUS 会社概要】

株式会社ソーシャルPLUSは、フィードフォースグループ株式会社の子会社です。LINEを起点としたCRM基盤の構築を支援するSaaS「ソーシャルPLUS」を開発・提供しています。LINEのID連携を軸に、顧客データの統合からコミュニケーション設計、施策の実行・運用までを一体で支援しています。

LINEヤフー株式会社が提供する各種法人向けサービスの販売・開発を行う広告代理店やサービスデベロッパーを認定・表彰するパートナープログラム「LINEヤフー Partner Program」のTechnology PartnerおよびSales Partnerとして認定されており、「Technology Partner」コミュニケーション部門では最上位グレードの「Premier」に認定されています。

「人とブランドをつなぎ、顧客体験を豊かにする」というミッションのもと、今後も一層の事業成長を図ってまいります。‍

- 会社名：株式会社ソーシャルPLUS- 所在地：東京都港区南青山一丁目2番6号 ラティス青山スクエア3F- 代表者：代表取締役 塚田 耕司（つかだ こうじ）- 事業内容：ID連携/ソーシャルログインを基軸としたSaaS事業- URL：https://www.socialplus.jp/

＜ 本件に関するお問い合わせ先 ＞

株式会社ソーシャルPLUS

担当：松元

メール：pr@socialplus.jp