【楽天市場 50％OFFセール】完売が続いた「DOOGEE AnyWise W1 Lite」が7,950円に。Bluetooth通話対応 1.43インチAMOLED搭載の高コスパスマートウォッチ

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深圳市道格创想电子商务有限公司

DOOGEE AnyWise W1 Lite半額セールで7950円

DOOGEE公式楽天市場店「doogeeストア」は、長期間在庫切れとなっていた人気スマートウォッチ 「DOOGEE AnyWise W1 Lite」 の再入荷を記念し、通常価格 15,900円（税込） のところ、特別価格 7,950円（税込） にて販売を開始いたします。


AnyWise W1 Liteは、鮮やかで見やすい 1.43インチAMOLEDディスプレイ、日常使いに安心の 5ATM防水性能、長時間使用を支える 550mAh大容量バッテリー、毎日の運動を記録できる 170種類以上のスポーツモード、ストレス・睡眠などの 健康モニタリング機能 を備えたスマートウォッチです。


発売後、多くのお客様からご好評をいただき、長らく品切れ状態が続いておりました。今回の再入荷にあわせて、より多くの方にAnyWise W1 Liteの使いやすさを体験いただけるよう、50％OFFの特別価格 をご用意しました。



■ セール概要


商品名：DOOGEE AnyWise W1 Lite
通常価格：15,900円（税込）
再入荷記念特価：7,950円（税込）
割引率：50％OFF
販売形式：数量限定・在庫限り
販売ページ：
https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/anywisew1lite-pr/


クーポン：https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=TjRNTC1YTVJNLTBXUEItTkw5Rg--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=TjRNTC1YTVJNLTBXUEItTkw5Rg--&rt=)




DOOGEE AnyWise W1 Lite ブラック色 イメージ図

■ 通常価格15,900円から、再入荷記念で7,950円に


スマートウォッチに求められる「見やすさ」「防水性能」「運動記録」「健康管理」「電池持ち」をしっかり備えながら、今回の特価では 7,950円（税込） を実現。




初めてスマートウォッチを使う方はもちろん、仕事用、運動用、普段使い用としても手に取りやすい価格です。



■ 1.43インチAMOLEDで、通知もデータも見やすい


AnyWise W1 Liteは、1.43インチのAMOLEDディスプレイを採用。時刻、歩数、心拍数、消費カロリー、通知などを明るくクリアに表示します。




スポーティーな丸型デザインで、ランニングやジムだけでなく、日常のコーディネートにも合わせやすいモデルです。




■ 170種類以上のスポーツモードに対応


ウォーキング、ランニング、サイクリング、ヨガ、ローイングマシン、エリプティカル、水泳など、幅広い運動シーンに対応。




毎日の運動量を記録し、歩数、消費カロリー、距離などを確認できるため、健康習慣づくりやトレーニング管理に役立ちます。




■ 健康モニタリング


AnyWise W1 Liteは、心拍数、血中酸素、ストレス、睡眠などの健康モニタリングに対応。日々のコンディションを腕元で確認でき、生活リズムの見直しにも活用できます。




さらに、長時間座りすぎを知らせるリマインダーや各種通知機能も搭載し、毎日の健康管理をサポートします。




■ 5ATM防水で、雨の日やスポーツ中も安心


5ATM防水に対応しているため、汗をかくトレーニング中や急な雨の日でも安心して使用できます。




日常生活からスポーツシーンまで、気兼ねなく使えるタフさもAnyWise W1 Liteの魅力です。





■ 550mAh大容量バッテリーで、充電の手間を軽減


550mAhの大容量バッテリーを搭載し、長時間使用に対応。毎日充電する手間を減らし、通勤、仕事、運動、旅行などさまざまなシーンで快適に使えます。





■ Bluetooth 5.3対応、スマホ通知も腕元で確認


Bluetooth 5.3に対応し、スマートフォンと接続することで着信通知、SMS通知、アプリ通知、アラーム、目標達成通知、低バッテリー通知などを腕元で確認できます。


スマートフォンを取り出す回数を減らし、日常の情報確認をよりスムーズにします。







■ 200種類以上のクラウド文字盤に対応


200種類以上のクラウド文字盤に対応しており、気分やファッション、使用シーンに合わせて画面デザインを変更できます。




スポーティー、シンプル、ビジネス風など、自分好みのスタイルで楽しめます。




■ こんな方におすすめ


・1万円以下でスマートウォッチを探している方
・AMOLEDディスプレイ搭載モデルを手頃な価格で使いたい方
・歩数、心拍数、睡眠、運動記録をまとめて管理したい方
・防水対応のスマートウォッチを探している方
・電池持ちを重視する方
・初めてスマートウォッチを購入する方




長期間在庫切れとなっていたAnyWise W1 Liteが、今回ついに再入荷。通常価格の半額となる 7,950円（税込） で購入できる特別な機会です。




数量限定のため、予定数に達し次第終了となります。




DOOGEEは今後も、日本のお客様に向けて、機能性と価格のバランスに優れたスマートデバイスを展開してまいります。




※本製品は医療機器ではありません。各種測定データは健康管理の参考情報としてご利用ください。