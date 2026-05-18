株式会社YStory、第二弾となる企業の健康経営とウェルビーイング推進を学べるウェビナー開催決定

株式会社YStory

女性健康デジタルヘルスケア企業である株式会社YStory（本社：東京都品川区、代表取締役：Janet Yu, Sherry Shi）は、人事・健康経営担当者、および経営者・管理職を対象とした無料オンラインウェビナー『「更年期」を「好転期」に。持続可能な組織を築く「ウェルビーイング経営」へ』を2026年5月27日（水）に開催いたします。

当日は、京都大学医学部附属病院 産科婦人科の江川美保先生をお招きし、医学的エビデンスに基づいた情報をお届けします。

▼ お申し込みはこちら（無料）

https://ystoryhealth.com/news/menopause-seminar-202605

■ウェビナーの概要

セルフケアとアウェアネスを高めることが、企業の競争力に直結する時代へ。

経済産業省の試算によると、月経随伴症状や更年期症状をはじめとする女性特有の健康課題による経済損失は、社会全体で年間約3.4兆円にのぼるとされています。

働き盛りの女性が、原因の分からない不調や慢性的なコンディション低下によって十分に力を発揮できない状態は、もはや個人だけの問題ではありません。企業にとっては、生産性の低下、エンゲージメントの毀損、離職リスクの増加、そして持続的成長の阻害にもつながる重要な経営課題です。

本ウェビナーでは、京都大学医学部附属病院 産科婦人科の江川美保先生をお招きし、これらの女性の健康課題による経済損失の全体像も踏まえ、企業が向き合うべき背景を整理します。

女性のライフステージにおける健康課題の基礎知識から、更年期と鉄欠乏・貧血の関係、そして企業が取り組むべきDEI視点での健康経営の実践まで、医学的エビデンスに基づいた具体的な知識と打ち手をお伝えします。

「制度は整えたものの、現場で活用されていない」「更年期や貧血による不調に、職場としてどう向き合えばよいか分からない」「生産性や離職への影響を、経営課題としてどう捉えるべきか悩んでいる」。そのような課題を抱える人事・健康経営担当者の方に向けて、明日から実務に生かせる最新の情報をお届けします。

■このセミナーで得られる知識

女性特有の健康課題の基礎知識と経営インパクト

月経随伴症状、更年期症状、鉄欠乏・貧血といった健康課題が、個人の不調にとどまらず、生産性や組織パフォーマンスにどのような影響を及ぼすのかを理解します。女性の健康課題による経済損失の全体像も踏まえ、企業が向き合うべき背景を整理します。

セルフケアでのコンディション維持の理解

更年期症状に対するホルモン補充療法（HRT）や漢方療法などの基本的な考え方に加え、鉄欠乏・貧血への気づき、睡眠・栄養・運動など日常のセルフケアの重要性を学びます。月経のある年代からの継続的なケアが、その後のコンディション維持にどうつながるかを実践的に理解できます。

企業が実践すべき健康経営の具体的ステップ

女性の健康課題を“個人任せ”にせず、DEIや健康経営の文脈でどう仕組みに落とし込むかを考えます。制度設計、職場内コミュニケーション、管理職理解の促進、支援策の実装など、人事としての具体的な打ち手を持ち帰ることができます。

■開催概要

イベント名：「更年期」を「好転期」に。持続可能な組織を築く「ウェルビーイング経営」へ

日時： 2026年5月27日（水）12:00～13:00（60分）

申込締切： 開催前日（5月26日）の9時まで

開催形式：オンライン開催・Zoom（無料）

講師：京都大学医学部附属病院 産科婦人科・江川美保先生

申込URL：https://ystoryhealth.com/news/menopause-seminar-202605

■本シリーズの位置づけ

YStoryでは今後も、企業における女性の健康課題への取り組みやウェルビーイング推進を体系的に学べるよう、実践ウェビナーを継続的に開催していく予定です。人的資本経営の実践においては、女性特有の健康課題に対するヘルスリテラシーの向上や、健康データの活用がこれまで以上に重要性を増していることから、YStoryは今後も企業の現場に寄り添う情報を発信してまいります。

株式会社YStory

・所在地：東京都港区六本木6丁目10－1 六本木ヒルズ森タワー15F

・代表取締役：Janet Yu, Sherry Shi

・設立：2023年1月

・企業URL： https://ystoryhealth.com/



本件に関するお問い合わせ先

株式会社YStory 広報担当

Email: contact@ystoryhealth.com