保育事業専門AI導入支援サービス「AI ENwork」提供開始

towalist株式会社

towalist株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：福井 渉、以下「当社」）は、保育事業を専門とするAI導入支援サービス AI ENwork（エーアイ エンワーク、以下「本サービス」）を2026年5月より提供開始いたしました。

本サービスは、保育園・幼稚園・認定こども園を運営する事業者様を対象に、園の経営とAIテクノロジー、法律の三側面を押さえた専門チームによる、現場伴走・実務介入型コンサルティングサービスです。単なるAI・ITツール導入にとどまらず、組織文化の変革まで見据えた包括的な支援を提供します。

保育事業専門AI導入支援サービス「AI ENwork」サービスサイト：https://ai-enwork.com/

サービス提供の背景

昨今、あらゆる業種で人材不足が深刻化する中、デスクワークや一部の労働集約モデルにおいて、AI導入やIoT、DXの推進により、劇的な業務効率化や自動化を実現している企業も増えています。

一方で、テクノロジー活用に苦手意識が強い分野の中小企業、とりわけAIに主幹業務を代替できない（物理的に人員を減らせない）多くの保育事業者にとって、AIや最新テクノロジーの導入はまだまだ障壁が多く、そのような技術革新の恩恵を享受できずにいます。

＜AI導入に対する課題＞

- 組織全体でAI・ITリテラシーの啓発やセキュリティリスク対策、コンプライアンス体制の構築等を複合的かつ俯瞰的な視野で、しかも「同時に」整備する必要がある。- 導入して終わりではなく「運用」し、現場の業務フローの細部にまで統合させていくための設計や順番が重要になる。- 日々進化していくAI技術を効果的に取り入れて、自園・自法人独自の最適な形にアレンジを加え続けていく取り組みが欠かせない。

当社では、これらの問題に正面から向き合いたいと考えています。本サービスを通じて、保育事業者様におけるAI実装プロセスに、現場まで赴いて伴走しながら、その法人様の実態・実情に応じてAIテクノロジーをより「易しい」形で導入するための支援を行ってまいります。

「AI ENwork」サービス概要

本サービスは、保育現場に大きな負荷がかかっている書類・文章作成/管理業務、属人化した法務・労務リスク、そして、経営者の意思決定を、AIの力と専門分野の知見を組み合わせて解決し、保育事業を運営する法人様が「AI駆動の組織」へ移行するための支援を行う実務介入型コンサルティングサービスです。

「保育現場を知る経営者」「AI・IT技術のエキスパート」「関連法律のアドバイザー(当社顧問弁護士)」の三位一体チームで、安心・安全かつ実用的なAI導入をサポートします。

実装プロセスでは、ご利用中のICTシステムやクラウドサービスを活かしながら、 各種AIツールを組み合わせて「次世代型の保育運営基盤」を構築し、現場への定着まで当社担当者（AIストラテジスト・AIデリバリーエンジニア等）2～3名が密接に伴走します。

＜提供する3つの価値＞

サービス導入・運用の流れ

- AIインフラの全面展開（保育現場の超効率化）議事録、日報、指導計画、研修記録簿、メール作成といった文書作成業務の大幅な効率化を実現。保育・福祉に特化したカスタマイズにより、先生たちが箇条書きのメモや音声入力するだけで、業務日誌も指導計画も一瞬で作成できる仕組みを構築することもできます。- AI駆動型の広報・マーケティング（業務の仕組みを再構築）ご利用中のSaaSサービスを整理し、AIエージェントによる独自の柔軟な業務システムを構築します。既存の業務フローを見直し、最適化することで、組織全体の生産性を飛躍的に向上させます。- 経営判断AIアシスタントの構築（ AIという右腕を採用）最新の生成AIツールを活用し、社長/理事長専用の「優秀な右腕AI」をカスタマイズして作ります。自社の財務数値をソースにした経営判断用AIや、制度改正、自治体からの通知、義務化対応等に伴う内部監査用AI、アイディア出しや調査を含む壁打ちAI等、多様な”AI陣営”を揃えていきます。

「AIを導入して終わり」ではなく、現場に定着するまで伴走します。各フェーズで当社担当者（AIストラテジスト、AIデリバリーエンジニア等）が2～3名密接に連携し、貴法人・貴園の状況に合わせたカスタマイズを継続的に行います。

代表取締役CEO 福井 渉のコメント

私自身、これまで十数年に渡り保育事業経営に携わってきた中で、保育運営や現場業務には一般企業のデスクワークとは異なる特有の難所があると常々感じてきました。園内業務やバックオフィス領域では重複作業が非常に多く、AI導入やDX推進で劇的な効率化が見込める一方で、連絡帳など直接保護者に想いを伝えるような文章コミュニケーションは、保育士自身の言葉で紡ぎたい専門職としての現場の思いもあります。また、個人情報の取り扱いやセキュリティ、ITリテラシーに関する障壁も高く、まだまだAI導入には慎重にならざるを得ない難しさがあります。

当社では、保育事業者の皆様が大切にされている保育理念や子ども観・保育観の息吹をAIに組み込みながら、安心してAIインフラを構築していける伴走形の支援に重きを置いています。

テクノロジーの力で人が本来の温かい仕事に集中できる環境を広げることが、当社のミッション「人間にやさしいデジタリアル社会の実現」の具体化であると確信しています。

■towalist株式会社について

＜会社概要＞

会社名：towalist株式会社（英文表記：towalist,Inc.）

所在地：東京都渋谷区神南一丁目9番10号 番匠ビル3F

代表者：代表取締役CEO 福井 渉

設立日：2024年7月11日

資本金：16,050,000円（資本準備金含む）

URL：https://towalist.co.jp/

事業内容：AI導入支援事業／採用広報支援事業／アプリ開発事業