Adecco、東京都「中小企業デジタル化ファーストステップ支援事業」の運営を開始

アデコ株式会社

人財サービスのグローバルリーダーであるAdecco Groupの日本法人で、総合人事・人財サービスを展開するアデコ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：平野 健二）のワークフォースソリューションのブランドであるAdecco（以下「Adecco」）は、この度、東京都より「中小企業デジタル化ファーストステップ支援事業」（以下「本事業」）を受託し、運営を開始しました。Adeccoは、本事業の運営を通じて、都内中小企業に対し事業活動のデジタル化の必要性を周知するとともに、専門家による支援を提供することで、デジタル化を促進します。

東京都「中小企業デジタル化ファーストステップ支援事業」公式サイト

https://tokyo-digitalfirststep.metro.tokyo.lg.jp

国内の生産年齢人口の減少が進むなか、現在、企業においては人手不足への対応に加え、業務の効率化および省力化を進める必要性が高まっており、デジタル技術の導入によるDXの推進が重要性を増しています。こうした背景のもと、東京都は様々な形で中小企業における業務デジタル化の取り組みを支援しているものの、デジタル化の進捗度は企業間でばらつきがあるため、各企業の取り組み状況に応じたきめ細かい支援が求められています。

Adeccoは、本事業の運営を通じて、東京都内の中小企業に対しデジタル化の必要性を啓発するとともに、専門家によるデジタル化診断やデジタルツールの活用支援を行います。これにより、各企業の取り組み状況に応じた支援メニューを提供し、デジタル技術の導入を後押しすることで、都内中小企業の事業活動のデジタル化を促進します。

Adeccoはこれまでに、自治体や団体による委託事業を多数運営してきた実績を有しています。今後も、長年にわたり培ってきた業務のデジタル化をはじめとする生産性向上に関するノウハウを最大限に活用し、企業の成長を支援してまいります。

Adeccoについて

Adeccoは、世界60以上の国と地域で事業を展開する人財サービスのグローバルリーダーであるAdecco Groupの事業ブランドとして、人財派遣、アウトソーシング、人財紹介、HRソリューションをはじめとするワークフォースソリューションを提供しています。日本においては、「あなたらしさと、誇れる明日へ。」をビジョンとして掲げ、それぞれのサービスの革新を図りながら、すべての働く人々のキャリア開発を支援するとともに、企業の多岐にわたる業務の最適化と業績向上をサポートしています。

Adeccoに関するより詳しい情報は、公式サイトをご覧ください。https://www.adecco.com/ja-jp

【東京都「中小企業デジタル化ファーストステップ支援事業」に関するお問い合わせ先】

東京都「中小企業デジタル化ファーストステップ支援事業」事務局

Tel. 03-4405-2306

Mail. info2@tokyo-digitalfirststep.metro.tokyo.lg.jp