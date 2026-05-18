【梅雨を楽しむ、とっておきの一本】Maison terrier × because 限定アクリルキーホルダープレゼントキャンペーン開催！

株式会社ビコーズ

株式会社ビコーズ（本社 東京都世田谷区/代表取締役社長 渡辺一徳）が展開する、レイングッズを手掛けるレディースブランド「because(ビコーズ)」は、横尾かなさんが手がける「Masion terrier」とのコラボ雨傘を発売。

公式オンラインストアでは2026年5月18日(月)よりメゾン・テリアコラボ商品をお買い上げのお客様200名様限定でオリジナルアクリルキーホルダーをプレゼントさせていただきます。

▶︎特集ページ: Maison terrier × because novelty present !(https://www.because-jp.com/blogs/feature/maison-terrier-novelty)

▶︎公式オンラインストア: https://www.because-jp.com

▶︎Instagram: https://www.instagram.com/because_info/

Maison terrier コラボアイテム

左：Clear Umbrella Maison terrier \3,190(tax in)(https://www.because-jp.com/products/b-563572)

右：Clear Umbrella Maison terrier Mini \3,190(tax in)(https://www.because-jp.com/products/b-056372)

ノベルティキャンペーン詳細

メゾン・テリアコラボ傘をご購入でオリジナルアクリルキーホルダーを先着200名にプレゼント！

キーホルダーとしてはもちろん、付属のスタンドでアクリルスタンドとしても楽しめる仕様。

飾っても、持ち歩いても可愛いオリジナルグッズです！

バッグや鍵、ポーチに取り付けるだけで気分がグッと上がる可愛さ。

日常にさりげない遊び心をプラス。お気に入りをいつでもそばに感じられるアイテムです。

スタンドをセットするだけで、アクリルスタンドに早変わり。

お部屋やデスクに置けば、いつでもお気に入りと一緒。

自分だけの好きを楽しめるアイテムです。

可愛いパッケージでお届け

ノベルティはOPP袋に入れてお届けします。

この機会にしか手に入らない特別なノベルティ。ぜひ、メゾン・テリアのアイテムと一緒にお楽しみください。

Maison terrier と becauseがコラボレーション！(https://www.because-jp.com/pages/maison-terrier-because)メゾン・テリア 横尾かなさん Interview vol.1(https://www.because-jp.com/blogs/feature/maison-terrier-because-interview-1)メゾン・テリア 横尾かなさん Interview vol.2(https://www.because-jp.com/blogs/feature/maison-terrier-because-interview-2)株式会社ビコーズ(because)は、東京のレイングッズブランド。

1994年設立の株式会社ビコーズが、自社ブランドとして「ビコーズ(because)」をスタート。

ブランドコンセプトは「どんな天気でも楽しみを持てる日常を」。

雨の日も晴れの日も、素敵な日常を彩る、雨傘、日傘、レインコートなど、ウェザーグッズを提案する。

サスティナブルをコンセプトにしたレイングッズブランド（U-DAY）も展開している。