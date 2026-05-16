ももクロ・佐々木彩夏が『VOCE』7月号で“無敵の多幸感ボディ”を披露！「細くなきゃダメ」にとらわれない理想のパーツケアを徹底取材

株式会社講談社

夏に向けてVOCE読者の関心が高まるボディ特集。女性も憧れる美ボディの持ち主、ももいろクローバーZの“あーりん”こと佐々木彩夏さんが誌面を飾ってくれました。

本企画のテーマは、露出が増える夏に向けて最も気になる「二の腕と背中」。自分ではケアしにくいこのパーツをどう攻略するか、佐々木彩夏さんのほか、モデル、セラピスト、ヘアメイクなどボディケアのプロたちが集結し、全6Pにわたって徹底解説！ たった3日で変化を実感できる(秘)テクで、全方位どこから見ても美しいシルエットを作る正解を導き出します。

あーりんのハッピーオーラ全開！ 夏ルックは必見

撮影が行われたのは4月中旬。まだ肌寒さが残る時期でしたが、佐々木さんは夏の日差しを感じさせるようなハッピーオーラ全開で登場してくれました。シャッターが切られるたびに「夏っぽい～！」「かわいすぎる！」とスタジオ中で歓声が。 “あーりんパワー”に包まれた、多幸感たっぷりのビジュアルをぜひ誌面でお楽しみください。

目指すは“細くなきゃダメ”にとらわれないやわらかボディ！

どんな瞬間もキュートで多幸感あふれる佐々木さん。その美しさの裏側を聞くと「いろいろやってます！」と等身大のこだわりを明かしてくれました。 ライブ前にはメンバー同士でストレッチを行ったり、発声も良くなるというリンパマッサージを取り入れたりと、アイドルならではのケア法も。愛用中の私物コスメも紹介しており、ファンならずとも見逃せない内容となっています。

SNS限定のQ＆A動画も公開予定！

VOCE公式SNS（Instagram、X、TikTok）では、気になる撮影風景や、あーりんボディの秘密に迫るQ＆A動画も公開予定。ぜひ誌面と併せてチェックしてください！

書籍情報

VOCE 2026年7月号

〈通常版〉

表紙：BEOMGYU（TOMORROW X TOGETHER） \950【Amazon】https://amzn.to/4d48odC

〈Special Edition〉

表紙：BEOMGYU（TOMORROW X TOGETHER） \980【Amazon】https://amzn.to/3Re2XQM

〈Special Edition増刊〉

表紙：上坂樹里

\900【Amazon】https://amzn.to/4wsloBE

発売日：2026年5月21日（木） ※⾸都圏基準

発行元：株式会社講談社

※ネット書店が売り切れの場合はお近くの書店でご予約・ご購入ください。

特集・付録情報

特集

目指すのは

薄くても可愛い、崩れてもキレイ！

＜通常版付録＞

◆特別付録

【1】SK-II 素肌美を極める！ SK-IIのピテラ(TM)名品セット

１.フェイシャル トリートメント エッセンス（10ml・約5回分）

２.ジェノプティクス エアリー UV クリーム SPF50＋・PA＋＋＋＋ （1包）

３.ジェノプティクス CC プライマー ロージーピンク、ナチュラルベージュ SPF50＋・PA＋＋＋＋（各1包）

【2】est

・エスト クラリファイイング ジェルウォッシュ MED〈医薬部外品〉（ミニチューブ1本・23g・約12回分）

【3】ビオレバズ2品付録BOX

１.ビオレ おうちdeエステ ディープクレイ洗顔（ミニチューブ1本・20g・約10回分）

２.ビオレUV アクアリッチ エアリーホールドクリーム（ミニチューブ1本・10g）

◆貼り込み付録

【1】KISSME FERME

１.キスミー フェルム セラムケア UVプライマー SPF50＋・PA＋＋＋＋（1包）

２.キスミー フェルム セラムカバーリキッドファンデ SPF50＋・PA＋＋＋＋ 01、02、 03（各1包）



【2】SOFINA iP

・ソフィーナ iP ハリ弾力注入美容液 2包

◆綴じ込み付録

BEOMGYU（TOMORROW X TOGETHER）スペシャルピンナップ



＜Special Edition＞

◆特別付録

＼透明感爆上がりの水膜ツヤリップに！／

コーラルヘイズの“水滴ティント”

【1】デュードロップティント（1本）

※8色のうち1色がランダムにIN

【2】est

・エスト クラリファイイング ジェルウォッシュ MED〈医薬部外品〉（ミニチューブ1本・23g・約12回分）

【3】ビオレバズ2品付録BOX

１.ビオレ おうちdeエステ ディープクレイ洗顔（ミニチューブ1本・20g・約10回分）

２.ビオレUV アクアリッチ エアリーホールドクリーム（ミニチューブ1本・10g）

◆貼り込み付録

【1】KISSME FERME

１.キスミー フェルム セラムケア UVプライマー SPF50＋・PA＋＋＋＋（1包）

２.キスミー フェルム セラムカバーリキッドファンデ SPF50＋・PA＋＋＋＋ 01、02、 03（各1包）

【2】SOFINA iP

・ソフィーナ iP ハリ弾力注入美容液 2包

◆綴じ込み付録

BEOMGYU（TOMORROW X TOGETHER）スペシャルピンナップ



＜Special Edition増刊＞

◆特別付録

＼潤う水分バブル洗顔セット／

１.Torriden ダイブイン クレンジングフォーム（50ml・約30回分）

２.泡立てネット

◆綴じ込み付録

BEOMGYU（TOMORROW X TOGETHER）スペシャルピンナップ



7月号のラインナップはこちら！

「軽×盛」肌のつくり方

限界社会人のための崩れないベースメイク

“ナチュ盛りの天才”小澤桜メイクを大解剖

“崩れない肌”をつくる朝仕込みケア

正しいケアで消し去る、夏の「白毛穴」「黒毛穴」

ヘアメイク夢月責任監修 120％可愛くなる一重メイク

「出せる二の腕魅せる背中」3days集中ケア

セルフネイル基本のき。

神崎恵さんの湿度に負けないさらツヤ髪のルール

BEOMGYU（TOMORROW X TOGETHER） the Beauty

ACEes このまばゆさがエースの証！