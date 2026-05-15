【文化庁・子供舞台芸術鑑賞体験支援事業】『ピーター・パン』3歳～18歳以下のお子様 A席 無料ご招待！／5月25日放送・NHK「はやウタ」にて内海啓貴が劇中曲を歌唱！

株式会社ホリプロ

この度、7・8月上演『ピーター・パン』が文化庁子供文化芸術活動支援事業対象公演として18歳以下の観客を対象公演に無料招待することが決定！ピーター・パン役・山崎玲奈、フック船長役・内海啓貴からのコメントも到着。さらに、5月25日(月)放送のNHK「はやウタ」に内海啓貴の出演が決定。

【文化庁・子供舞台芸術鑑賞体験支援事業】

『ピーター・パン』3歳～18歳以下のお子様 A席 無料ご招待！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Akw_8AxveKs ]

本公演は、「文化庁 劇場・音楽堂等における子供舞台芸術鑑賞体験支援事業」に採択されたため、3歳～18歳以下のお子様を無料でご招待いたします。劇場・音楽堂等の子供鑑賞体験支援事業とは、子供たちが劇場・音楽堂等において本格的な実演芸術を鑑賞・体験等する機会を提供する取組を支援することにより、子供たちの豊かな人間性の涵養を図るとともに、将来の文化芸術の担い手や観客育成に資することを目的とします。

詳細は文化庁ウェブサイト（https://www.bunka.go.jp/kodomokansho/）をご参照ください。

【申込受付期間】

＜一次抽選＞

2026年5月21日(木)10:00～5月27日(水)23:59まで

＜二次抽選＞

2026年6月10日(水)10:00～6月16日(火)23:59まで

▼予約ページ

https://eplus.jp/peterpan-bunka/

■会場

東京国際フォーラム ホールC (〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目5番1号)

JR有楽町駅より徒歩1分

■対象公演日程

7月27日(月)16:30

7月28日(火)11:30／16:30

7月30日(木)11:30／16:30

7月31日(金)11:30

8月 1日(土)16:30

8月 2日(日)16:30

8月 3日(月)11:30

8月 5日(水)11:30／16:30

8月 6日(木)11:30／16:30

8月 7日(金)11:30

■対象席種

A席当日引換券

※当日、座席指定券との引換が必要です。

※ご本人確認および3歳以上18歳以下の方の年齢を確認させていただきます。ご来場時はご観劇者全員の身分証明書を必ずご持参ください。

＜参考：A席定価チケット料金＞

おとな 昼の回5,200円／夜の回4,800円、こども 昼の回3,600円／夜の回3,200円

■ご招待対象

平成20年（2008年）4月2日以降に生まれた、ご来場時に3歳以上18歳以下のお子様

※平成20年（2008年）4月1日以前に生まれた方は、公演当日に18歳であっても対象外となります。

■19歳以上の同伴付添者料金

料金：同伴付添者おひとり様につき、昼の回2,600円／夜の回2,400円（税込）

▼お申し込み・注意事項はこちらをご一読ください

https://horipro-stage.jp/news/peterpan2026_kodomokanshou/

【メディア出演情報】

NHK 「はやウタ」

放送日時：5月25日(月)午前4:15～

内海啓貴が劇中曲「フックのワルツ」を歌唱！

https://www.web.nhk/tv/an/hayauta/pl/series-tep-XRJG468P8L

東京公演チケット詳細

＜公演スケジュール＞

期間：2026年7月27日(月)～8月7日(金)[16回]

会場：東京国際フォーラム ホールC

座席表＞＞(https://new-horipro-stage-jp.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/uploads/2026/02/peterpan2026_seatmap_gold_03-1-scaled.jpg)

＜上演時間＞

1幕35分／休憩15分／2幕60分／休憩15分／3幕40分（計2時間45分）予定

＜チケット料金＞

ホリプロステージにてチケット絶賛販売中！

○ネバーランドシート(妖精の粉付)：

【おとな・こども共通】昼の回：11,000円／夜の回：10,500円

○S席：

【おとな】昼の回：9,000円／夜の回：8,500円

【こども】昼の回：7,000円／夜の回：6,500円

○A席：

【おとな】昼の回：5,200円／夜の回：4,800円

【こども】昼の回：3,600円／夜の回：3,200円

※全席指定・税込、こども=3歳～12歳

詳細は下記ご確認ください。

https://horipro-stage.jp/news/peterpan2026_ticket/

各種イベントも開催！

＜対象公演回のチケットをお持ちの皆様が無料でご参加いただけるイベント＞

○アフタートーク

公演終演後、キャストによるアフタートークを実施いたします。作品や物語にまつわるお話をはじめ、制作の舞台裏など、ここでしか聞けないエピソードをお届けする予定です。

【対象公演】8月5日(水)16:30［登壇者：山崎玲奈、内海啓貴、山口乃々華］

【所要時間】約15分

【料金】無料

＜座席券＋追加料金でご参加いただけるイベント＞

○劇場のお仕事体験

開演前のお時間に、チケットもぎり、チラシ配布、お客様のお出迎え、場内アナウンスなどの劇場に関するお仕事をローテーションでご体験いただけます。

当日ご着用いただく『ピーター・パン』スタッフTシャツは、記念にお持ち帰りいただけます。

【対象公演】東京公演全公演

【所要時間】約50分

【料金】

・アナウンス体験：2000円 ※Tシャツ付

・チケットもぎり＆チラシ配布体験：2000円 ※Tシャツ付

○ステージセット見学ツアー ※予定枚数終了

公演終演後に、ステージ上を実際に歩いて見学できるイベントです。

実際にミュージカルが行われていたステージ上に立つことができる貴重なチャンスです。

【対象公演】7月30日(木)16:30／8月2日(日)16:30

【所要時間】約15分

【料金】ステージセット見学ツアー：1,500円 ※お土産付

○ピーター・パンとの写真撮影会 ※予定枚数終了

公演終演後に、ピーター・パン（山崎玲奈）と一緒に写真を撮ろう！憧れのピーター・パンと直接会うことのできる特別なイベントです。

【対象公演】8月3日(月)11:30

【料金】撮影会：1グループ2,000円 ※お土産付

※参加人数により撮影までお待ち頂く可能性がございます。予めご了承ください。

※撮影会に参加ご希望のお客様は、人数分の座席券＋参加グループ数の撮影会チケットをお求めください。（例：4人グループでお越しの方皆様ご一緒に撮影会に参加される場合、４人分の座席券＋撮影会チケット1枚）

イベントに関しての詳細は下記をご確認ください。

https://horipro-stage.jp/news/peterpan2026_event

鑑賞サポート実施（要申込）

○手話付き公演

手話演者が舞台に向かって右手の客席前方に立ち、台詞や歌など音の情報を手話でお届けします。手話付き公演では、きこえない・きこえにくい方も舞台をお楽しみいただけるよう、字幕タブレット貸出の鑑賞サポートをあわせて実施いたします。

○字幕タブレットお貸出し

きこえない・きこえにくい方を対象に、日本語字幕タブレットの貸し出しを行います。

ご利用をご希望の方は、チケットをご購入いただいた後にお申し込みフォームに必要事項をご記入の上、お申込みください。日本語字幕タブレットは、手話対象座席以外のお席をご購入いただいたお客様もお申し込みいただけます。

【対象公演】

8月2日(日)11:30／8月3日(月)11:30

鑑賞サポートに関しての詳細は下記をご確認ください。

https://horipro-stage.jp/news/peterpan2026_ticket/#support

公演概要

青山メインランドファンタジースペシャル

ブロードウェイミュージカル『ピーター・パン』

＜スタッフ＞

原作：サー・J・M・バリによる作品を元にしたミュージカル

作詞：キャロリン・リー

作曲：モリス(ムース)・チャーラップ

翻訳・訳詞：福田響志

演出・振付：長谷川 寧

音楽監督：宮川彬良

美術：BLANk R＆D

照明：齋藤茂男

音響：井上正弘

衣裳：高橋 毅

ヘアメイク：河村陽子

アクション・パルクール：HAYATE

映像：anno lab

フライング：松藤和広

歌唱指導：福井小百合

パペット操演指導：黒谷 都

振付助手：溝上瑞季／仙石孝太朗

アクション・パルクール助手：ASUKA／木村光

稽古ピアノ：井出幸子

演出助手：坂本聖子／三浦栞優

舞台監督：小澤久明／瀧原寿子

エグゼクティブ・プロデューサー：堀 威夫

主催・企画制作：ホリプロ

特別協賛：青山メインランド

後援：一般社団法人 東京都PTA協議会

＜キャスト＞

ピーター・パン：山崎玲奈

フック船長：内海啓貴

ウェンディ：山口乃々華

タイガー・リリー：七瀬恋彩

ダーリング夫人：皆本麻帆

ロストボーイズ*：梶みなみ、栗原沙也加、角田萌夏、西田杏奈、松尾音音

パイレーツ*：池田遼、鈴木真之介、高木裕和、武井雷俊、松本涼真、横山祥子

モリビト*：ASUKA、小原睦希、庄田あかる、杉本栞太郎、住玲衣奈、高中梨生、堤 絆兎、中川友里江

ジョン*（Wキャスト）：辻 乃之花／原口結衣

マイケル*（Wキャスト）：長谷瞬禾／羽根莉奈

スウィング：三井夕萌、木村光

*五十音順

＜ストーリー＞

ロンドンに住むダーリング夫妻の子どもたち、ウェンディ、ジョン、マイケルの部屋に、空を飛べる不思議な男の子が“あるもの”を取りに忍び込みます。その子の名前は、ピーター・パン。ピーターは3人の子どもたちを連れ、いつまでも子どもでいられる“ネバーランド”へ飛び立ちます。

ウェンディはネバーランドで出会った迷子たちの“お母さん”になり、タイガー・リリー率いるモリビト（森の住人たち）とも仲良くなりました。ウェンディたちは、みんなと楽しく愉快な時を過ごしながらも、いつしか我が家が恋しくなり、ロストボーイズも連れてロンドンの家に戻ることにします。

一方、フック船長率いるパイレーツはウェンディを自分たちの“お母さん”にしようと、捕まえてしまいます。それを知ったピーターは、ティンカーベルとともに海賊船へ向かい、リリーたちと協力して、フック船長やパイレーツとの激しい戦いの末、ウェンディを救います。

いよいよ、ロンドンに帰る時、ピーターとの最後の別れを惜しむウェンディたち。ウェンディは彼にお願いをします。「春の大掃除の季節にはきっと迎えにきてね。」と。

時が経ち、約束を果たしにピーターがやってくるのですが・・・

公式HP＝https://horipro-stage.jp/stage/peterpan/

公式X＝https://x.com/peterpanjapan

#ミュージカルピーターパン