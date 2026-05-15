提出日 2026年05月06日、SDKI Inc.（本社：東京都渋谷区、代表：SDKI Team）は、2026年と2035年の予測期間を対象とした「SiC Power Device Market (SiCパワーデバイス市場)」に関する調査を実施しました。 市場調査レポートの詳細な洞察は、次の場所で入手できます： https://www.sdki.jp/reports/sic-power-device-market/590642267 調査結果発表日：2026年05月06日 調査者：SDKI Inc. 調査範囲：当社のアナリストは532の市場プレーヤーを対象に調査を実施しました。調査対象となったプレーヤーの規模はさまざまです。 調査場所：北米（米国およびカナダ）、ラテンアメリカ（メキシコ、アルゼンチン、その他のラテンアメリカ）、アジア太平洋地域（日本、中国、インド、ベトナム、台湾、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域）、ヨーロッパ（イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、ノルディック、その他のヨーロッパ）、および中東とアフリカ（イスラエル、GCC、北アフリカ、南アフリカ、その他の中東とアフリカ） 調査方法：現地調査232件、インターネット調査300件 調査期間：2026年2月～2026年3月 重要なポイント：本調査では、成長要因、課題、機会、最近の市場傾向を含むSiCパワーデバイス市場の市場動態を分析しています。市場の主要プレーヤーの詳細な競争分析、市場セグメンテーション、地域分析（日本とグローバル）も含まれます。 市場スナップショット SDKI Inc.の分析によると、SiCパワーデバイス市場の規模は2025年に約29.2億米ドルと記録され、2035年までに約80.5億米ドルに達すると予測されています。市場は予測期間中に約10.4%のCAGRで成長する見込みです。

市場概要

https://www.sdki.jp/sample-request-590642267

SDKI Inc.のSiCパワーデバイス市場分析によると、電気自動車、データセンター、再生可能エネルギーシステム、産業用オートメーション、民生用電子機器といった多岐にわたる分野において、エネルギー効率に優れたパワーエレクトロニクスへの需要が高まっていることが、市場の大幅な成長を促しています。 こうした需要に応えるべく、多くの企業が先進的なパワーエレクトロニクスの開発に投資を行っています。例えば、2026年1月には、RISEがスウェーデンおよびヨーロッパの競争力強化を目的として、SiCを活用した次世代パワーエレクトロニクスおよび半導体技術への投資計画を発表しました。 一方、シリコンベースのデバイスと比較してSiCウェハーのコストが高いことが、予測期間における市場成長を抑制する要因となる見込みです。

最新ニュース

当社の調査によると、SiCパワーデバイス市場の企業における最近の主要な開発事例は以下の通りです： • 2025年11月：Wolfspeed, Inc.が高出力インバータの性能基準を再定義する新型1200V SiC 6パックパワーモジュールを発売しました。 • 2025年5月：Toshiba Electronic Devices & Storage Corporationが産業機器向けの第3世代SiC MOSFETチップを搭載した4種類の650V炭化ケイ素（SiC）MOSFETを発売しました。

市場セグメンテーション

https://www.sdki.jp/trial-reading-request-590642267

SiCパワーデバイス市場は、最終用途産業別に自動車、再生可能エネルギー、産業製造、航空宇宙と防衛、民生用電子機器に分割されています。このうち自動車分野は、世界的なEV・ハイブリッド車の普及拡大、800V車載アーキテクチャの採用増加、EV充電インフラ拡充への投資活発化を背景に、2026～2035年にかけて40%の市場シェアを占めると予測されています。

地域概要

SDKI Inc.のSiCパワーデバイス市場分析によると、北米市場は、EV普及率の高さ、米国およびカナダ全域におけるEVインフラの急速な拡充、再生可能エネルギーや電力網近代化への投資増加を背景に、今後大きな市場シェアを占めると予測されています。 一方、日本市場においては、車載用パワーエレクトロニクスへのSiCデバイス導入が高度に進んでいることや、パワーエレクトロニクス、半導体材料、デバイスの高効率化に向けた開発への注力が高まっていることから、予測期間中に急速な市場拡大が見込まれます。加えて、EV充電インフ

SiC Power Device Market (SiCパワーデバイス市場）の主要なプレーヤー

当社の調査レポートで述べたように、世界のSiC Power Device Market (SiCパワーデバイス市場）で最も著名なプレーヤーは次のとおりです: • Wolfspeed (Cree Inc.) • ON Semiconductor • STMicroelectronics • Infineon Technologies • Microchip Technology これに加えて、日本市場のトップ 5 プレーヤーは次のとおりです: • ROHM Co., Ltd. • Toshiba Electronic Devices & Storage • Fuji Electric • Showa Denko K.K. (Resonac) • Tokai Carbon Co., Ltd.

https://www.sdki.jp/sample-request-590642267

関連する市場調査レポート

SiCおよびGaNパワーデバイス市場- https://www.sdki.jp/reports/sic-and-gan-power-devices-market/56134 ワイドバンドギャップ（WBG）パワーデバイス市場- https://www.sdki.jp/reports/wide-bandgap-power-wbg-power-device-market/56102 パワーMOSFETデバイス市場- https://www.sdki.jp/reports/power-mosfet-device-market/590642241 GaN パワーデバイス市場- https://www.sdki.jp/reports/gan-power-device-market/109161

会社概要：

【企業概要】 SDKI Inc.は、信頼できる詳細な市場調査と洞察を提供する市場調査コンサルティング会社です。成長指標、課題、傾向、競争環

【SDKI Inc. ソーシャルメディア】 X（旧Twitter）：https://twitter.com/SDKIResearch Facebook：https://www.facebook.com/sdkiresearch/ ハッシュタグ：#SDKIAnalytics #SDKIリサーチ