ワールドカップメンバー発表。現役大学生から世界王者まで日本代表18選手が決定！

一般社団法人日本YOU.FO協会

一般社団法人日本YOU.FO協会は、2026年7月8日（水）から13日（月）まで中国・四川省雅安で開催される「YOU.FO World Cup 2026」に向け、日本代表選手を決定しました。

日本代表は、世界大会での勝利を目指すとともに、YOU.FOという新しい競技の魅力を体現し、日本のYOU.FOを世界へ発信する存在として大会に臨みます。

■ 開催概要

大会名：YOU.FO World Cup 2026

開催日程：2026年7月8日（水）～13日（月）

開催地：中国・四川省雅安

日本代表メンバー一覧

昨年の東京ワールドカップ2025

安藤陽平

伊藤咲哉

内田唯人（初）

栗田慎二

小林大希

鈴木夏子

鈴山未彩（初）

関根玄太

関根真優

高木千尋

滝澤克明

葉 家俊

藤岡芽愛（初）

藤原昂亮

細野吾朗（初）

堀内貴志

松岡姫子

朏優輝

18名を４チームに編成して本大会に出場いたします。また、大会の公式モデレーターとして、一般社団法人日本YOU.FO協会 理事の本田祐樹も現地入りし、大会運営および国際的な発信の場に参加します。

■ 背景

一般社団法人日本YOU.FO協会は、2026年3月より「YOU.FO World Cup 2026」に向けた日本代表選考を実施してきました。

選考では、競技力に加え、YOU.FOの普及活動、発信、代表としての姿勢、国際大会に臨む準備と意欲を総合的に評価しました。

日本代表は、単に競技成績で選ばれる存在ではなく、YOU.FOの価値を広め、体現し、国際舞台で日本を代表する存在です。今回選出された18名は、それぞれの個性と強みを生かしながら世界大会に挑戦します。

■ 日本代表チームの特徴

今回の日本代表には、国際大会で実績を重ねてきた選手から、国内大会をきっかけに新たに代表入りを果たした選手まで、多様なメンバーがそろいました。

世界王者・アジア王者として再び世界に挑む選手、4年連続でワールドカップに出場する選手、現役大学生として学業と競技を両立しながら挑戦する選手、SNS等を通じて競技の魅力を発信する選手など、それぞれが異なるストーリーを持っています。

新しいスポーツが日本でどのように広がり、どのような選手たちが世界に挑むのか。今回の代表チームは、競技としての成長だけでなく、若い世代の挑戦、国際大会での経験、選手自身による発信といった観点からも注目されます。

■ 一般社団法人日本YOU.FO協会 コメント

今回の代表選考では、競技力はもちろん、YOU.FOを広げたいという思い、仲間と協働する姿勢、日本代表として世界の舞台に立つ覚悟を重視しました。

選手たちには、勝利を目指すだけでなく、YOU.FOの魅力や日本らしいフェアなプレー、チームワークを世界に向けて発信してくれることを期待しています。協会としても、大会に向けた強化活動と国内での普及活動を一体的に進めてまいります。

■ 今後の展望

日本代表チームは、2026年7月の「YOU.FO World Cup 2026」に向けて、国内での強化練習・強化合宿を実施し、競技力およびチーム力の向上に取り組んでまいります。

また、Yリーグや国内大会、体験会、地域・教育機関との連携を通じて、YOU.FOのさらなる普及にも取り組んでいきます。

選手・協会スタッフへの個別取材、練習風景の撮影、代表活動への取材、YOU.FO体験を含む取材企画などについても、随時ご相談を受け付けています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

YOU.FOとは

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

YOU.FO Ringcrossは、オランダで開発されたスティックでリングをパスしながら得点を目指すチームスポーツです。接触プレーを禁止し、セルフジャッジを基本とするフェアな競技文化が特徴で、年齢や性別を問わず楽しめます。スピード・戦略・空間把握能力が求められる競技性に加え、人と人との信頼や協力を重視した“つながるスポーツ”として、欧州・アジアを中心に普及が進んでいます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tB7Rl1Vps1o ]

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本件に関するお問い合わせ先

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

選手・協会スタッフへの取材など、随時ご相談を受け付けています。また、YOU.FOを企画・イベント・教育・番組等に導入したいというご相談も歓迎しております。資料提供や体験機会の調整も可能ですので、ぜひお気軽にご連絡ください。

一般社団法人日本YOU.FO協会（広報担当）

info@youfo.or.jp

Instagram：@youfo_japan(https://www.instagram.com/youfo_japan/)

HP：https://youfo.or.jp(https://youfo.or.jp/)