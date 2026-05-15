ロボットバンクが人型ロボット事業への本格参入を表明。次世代ヒューマノイド「TRON」「Oli」シリーズ3機種を国内同時展開。

ロボットバンク株式会社

サービスロボットおよびロボットソリューション事業を展開するロボットバンク株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：森 啓翔）は、この度、LimX Dynamicsが開発する次世代ロボットシリーズ「TRON1」「TRON2」「Oli」の国内展開を開始いたします。

本シリーズは、研究・教育向けのマルチモーダル二足歩行ロボット「TRON1」、産業応用を見据えたマルチフォーム具身ロボット「TRON2」、そしてフルサイズ・ヒューマノイドロボット「Oli」により構成されています。

ロボットバンクは、これらの製品を通じて、研究・教育、AI・ロボット開発、製造・物流・点検・商業施設・サービス領域における実証実験、さらに将来的な人型ロボットの社会実装を支援してまいります。

また、当社は今回の国内展開を単なる製品販売にとどまらず、人型ロボット本体、AIモデル、ロボット制御、アプリケーション開発、現場導入支援、保守運用をつなぐ、国内におけるヒューマノイド・エコシステム構築への第一歩と位置付けています。

Humanoid Robot■ 人型ロボット分野への本格参入の背景

国内では、少子高齢化による労働力不足、現場作業の高度化、人手に依存した業務の持続可能性など、さまざまな社会課題が顕在化しています。

製造、物流、商業施設、介護福祉、公共空間、教育・研究機関など、多くの現場では、省人化・自動化・効率化に対するニーズが急速に高まっています。

一方で、従来型の専用ロボットだけでは、人間の生活空間や既存設備に合わせた複雑な作業環境に十分対応できない場面も少なくありません。

ロボットバンクは、こうした課題に対し、人の作業環境に適応しやすく、将来的に多様な業務に対応できる人型ロボットおよび具身知能ロボットが、次世代の社会実装における重要な選択肢になると考えています。

これまで当社は、清掃ロボット、配送ロボット、業務用サービスロボットなどを通じて、国内のさまざまな現場における導入支援、運用サポート、顧客対応、技術連携を行ってまいりました。

今回のLimX Dynamics製品の国内展開を通じて、ロボットバンクは人型ロボット分野に本格参入し、国内における具身知能ロボットの普及と社会実装を加速してまいります。

■ 展開製品の概要TRON1TRON1：研究・教育向けマルチモーダル二足歩行ロボット

TRON1は、ヒューマノイドロボットおよび具身知能研究の入り口となる、マルチモーダル二足歩行ロボットです。

Point Foot、Sole Foot、Wheel Footの3種類の足先モジュールに対応し、1台で複数の移動形態を検証することが可能です。二足歩行制御、強化学習、Sim-to-Real、AIロボティクス教育、センサー拡張、ロボットアーム連携など、研究・教育・実証実験に幅広く活用できます。

大学、高専、専門学校、研究機関、企業の研究開発部門において、次世代ロボティクス人材の育成や、制御アルゴリズム、AIモデル、ロボットアプリケーションの開発基盤としての活用が期待されます。

〈主な想定用途〉

大学・高専・専門学校でのロボット教育

ヒューマノイドロボット研究

二足歩行制御アルゴリズムの検証

強化学習・Sim-to-Real研究

AI、SLAM、センサー、ロボットアームなどの拡張開発

キャンパス・オフィスでの巡回、配送、環境マッピングなどの実証実験

TRON2TRON2：産業応用を見据えたマルチフォーム具身ロボット

TRON2は、上半身マニピュレーションと下半身全地形移動を組み合わせた、マルチフォーム具身ロボットです。

上半身ユニットは、双腕作業、VLA、遠隔操作、マニピュレーション研究に対応し、下半身ユニットは、不整地移動、段差乗り越え、傾斜環境での移動など、産業現場で求められる移動性能を備えています。製造、物流、点検、保守、危険区域での作業支援など、実際の現場に近い環境でのロボット活用を検討する企業に適したモデルです。

TRON2は、単なる移動ロボットではなく、ロボット本体、AI制御、遠隔操作、作業アプリケーションを組み合わせた産業向け具身知能プラットフォームとして、現場での実証実験や二次開発に活用できます。

〈主な想定用途〉

製造現場での補助作業

物流現場での搬送・仕分け支援

設備点検・保守作業

危険区域での遠隔作業

VLA、マニピュレーション、遠隔操作の研究開発

産業向け具身AIの実証実験

既存業務システムとの連携検証

OliOli：フルサイズ・ヒューマノイドロボット

Oliは、身長165cm、重量55kgのフルサイズ・ヒューマノイドロボットです。

全身自由度、複数センサー融合、モジュール設計、複数のエンドエフェクタ、外部インターフェースに対応し、人間の生活空間や産業現場に近い環境での活用を目指した次世代人型ロボットです。

工場内の点検、物流・倉庫での作業支援、商業施設での案内、展示会・イベントでの接客、教育・研究機関での人型ロボット研究など、幅広い分野での活用が期待されます。

ロボットバンクは、Oliを通じて、国内におけるフルサイズ人型ロボットの実証実験、用途開発、AIアプリケーション連携、社会実装に向けた取り組みを推進してまいります。

〈主な想定用途〉

工場内の点検・巡回

物流・倉庫での仕分け、搬送補助

商業施設・展示会での案内

イベント・エンターテインメント分野での活用

教育・研究機関での人型ロボット研究

将来的な生活支援・ヘルスケア領域での活用

■ ロボットバンクが目指すヒューマノイド・エコシステム

ロボットバンクは、次世代ロボットシリーズ「TRON1」「TRON2」「Oli」の国内展開を、単なる製品販売ではなく、国内における人型ロボット・フィジカル AI ロボットのエコシステム構築に向けた重要な第一歩と位置付けています。

人型ロボットの社会実装には、ロボット本体だけでなく、AIモデル、制御技術、画像認識、音声対話、VLA、SLAM、遠隔操作、業務システム連携、そして現場に合わせたアプリケーション開発が不可欠です。

ロボットバンクは、国内外の人型ロボット本体、AIモデル、ロボット制御技術、センサー、クラウド、業務アプリケーションなどの多様なリソースを組み合わせ、顧客の現場課題に合わせた最適なソリューションを提案してまいります。

また、当社はこれまでサービスロボット事業で培ってきた国内現場での導入支援、運用サポート、顧客対応、技術連携の経験を活かし、企業・教育機関・研究機関に対して、用途設計から実証実験、二次開発、導入後の運用支援までを一貫して提供してまいります。

今後は、ロボットメーカー、AI企業、ソフトウェア開発会社、SIer、大学・研究機関、製造・物流・介護・商業施設などの現場企業との協業を積極的に推進し、国内市場に適したヒューマノイド活用モデルを共創してまいります。

ロボットバンクは、人型ロボット本体、AIモデル、アプリケーション開発、現場導入支援、保守運用をつなぐ、国内におけるヒューマノイド・エコシステムのハブとなることを目指します。

■ ロボットバンクが提供する支援領域

ロボットバンクは、製品の販売だけでなく、導入前の用途設計から、現場検証、二次開発、システム連携、運用支援までを一貫してサポートします。

人型ロボットは、まだ社会実装の初期段階にある分野です。だからこそ、製品そのものだけでなく、「どの現場で、どのように使うのか」を設計できるパートナーの存在が重要になります。

ロボットバンクは、顧客の業務課題を理解し、ロボット本体、AIモデル、システム、現場運用を組み合わせることで、実用性の高い人型ロボットソリューションの創出を支援してまいります。

〈主な支援領域〉

人型ロボット・フィジカル AI ロボットの導入相談

用途開発・業務シナリオ設計

実証実験・PoCの企画支援

ロボット本体および周辺機器の選定

AIモデル、VLA、音声対話、画像認識などの連携検討

ロボット制御・アプリケーションの二次開発

既存業務システムとの連携

展示会、デモ、販売代理、共同事業開発

導入後の運用・保守サポート

■ パートナー企業・研究機関との連携を推進

ロボットバンクは、人型ロボットの社会実装には、ロボットメーカー、AI企業、ソフトウェア開発会社、SIer、大学・研究機関、現場企業との連携が不可欠であると考えています。

そのため、当社は今後、国内外のロボット関連企業や技術パートナーとの協業を積極的に推進し、ロボット本体、AIモデル、アプリケーション、サービス、保守運用を組み合わせた新しい事業モデルの創出を目指します。

人型ロボットの導入、デモ、実証実験、二次開発、AIアプリケーション開発、販売代理、共同開発、教育・研究用途での活用をご検討の企業・団体の皆様は、ぜひロボットバンクまでお問い合わせください。

■ 今後の展望

ロボットバンクは、LimX Dynamicsの「TRON1」「TRON2」「Oli」シリーズの国内展開を皮切りに、人型ロボットおよび具身知能ロボット分野における製品ラインアップ、技術パートナー、AIモデル、アプリケーション開発体制を順次拡充してまいります。

今後は、研究・教育分野での導入支援に加え、製造、物流、商業施設、介護福祉、公共空間など、さまざまな産業現場における実証実験と用途開発を進めていきます。

人型ロボットが一部の研究所や展示会だけの存在ではなく、実際の現場で価値を生み出す存在となる未来に向けて、ロボットバンクは国内におけるヒューマノイドロボット社会実装のハブとなることを目指します。

■会社概要

社名 ：ロボットバンク株式会社

設立 ：2022年2月

代表者 ： 森 啓翔

本社 ：東京都市谷田町一丁目１０番地 プライム市ヶ谷ビル6F

ホームページ ：https://www.robotbank.jp/