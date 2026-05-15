CML株式会社｜メイクアップブランド「Perfect Diary（パーフェクトダイヤリー）」のPOPUP展開をディレクション ―

CML株式会社

ビューティー＆ヘルス領域の商品を国内外へ卸・流通および販路開拓支援業を手がけるCML株式会社（本社： 東京都中央区新川1-24-12 SHビル4F 代表取締役社長：李 斌翔）は、中国発のメイクアップブランド「Perfect Diary（パーフェクトダイヤリー）」の正規代理店契約を締結し、主力商品を中心にポップアップイベントを展開する。

本イベント会期は2026年5月21日（木）から6月3日（水）まで、株式会社東急百貨店が運営するSHIBUYA109渋谷店 DressTable by ShinQs Beauty palette POP UPステージにて開催。

■ 開催情報

会期：2026年5月21日（木）～ 6月3日（水）

会場：DressTable by ShinQs Beauty palette POP UPステージ

住所：東京都渋谷区道玄坂2-29-1 SHIBUYA109店 1階

■ 購入特典プレゼントキャンペーン

期間中、対象商品をご購入のお客様にお買い上げ金額の応じて数量限定のノベルティをプレゼントいたします。

3,000円（税込）以上：PDトランスルーセント ブルーリング ルースパウダー カラーロッキングバージョン2.0 ミニサンプル（1g）先着30名様

6,000円（税込）以上：オリジナルピンクトートバッグ（横38cm×縦34cm）先着20名様

※数量限定につき、なくなり次第終了となります。

※プレゼント内容は予告なく変更となる可能性がございます。

※ご希望の方は、お近くの販売員にお声がけください。

Perfect Diary（パーフェクトダイヤリー）とは

パーフェクトダイアリーは2017年に広州で創業した中国発のメイクアップブランドです。

パーフェクトダイアリーはプロフェッショナルな革新技術で、メイクアップとスキンケアを一体化。誰もが簡単に美しくなれるような商品開発に専念。日常も特別な日も「すべての瞬間」のインスピレーションを大切に、そんなブランドとして自分を愛するすべての人の毎日を彩ります。

CML株式会社について

2014年10月の設立以来、ビューティー＆ヘルス領域を専門に国内外への卸・流通を手がけ、近年は「販路開拓支援業」として国内外ブランドの市場参入を一気通貫でサポートする体制が整った。