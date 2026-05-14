5/15（金）12:00～【スカウト返信率3倍】候補者の心を動かす「AIパーソナライズ文面」で採用に成功した事例3選を大公開！

株式会社Delight

株式会社Delight（本社：東京都豊島区、代表取締役：新井崇徳）（以下「当社」）は、「【スカウト返信率3倍】候補者の心を動かす「AIパーソナライズ文面」で採用に成功した事例3選を大公開！」と題した無料ウェビナーを開催いたします。

今すぐ無料ウェビナーに申し込む :https://recup.delight21.co.jp/event/aiparsonal

スカウトの「未読・スルー」から脱却し、AI活用で返信率を劇的に変える分岐点とは？

ダイレクトリクルーティング（DR）が採用の主流となり、候補者の受信ボックスは今、かつてないほど大量のスカウトメールで溢れかえっています。

従来通りの「丁寧な手書きスカウト」はもはや埋もれてしまい、一方で「効率重視のテンプレート配信」は候補者の心を動かすことはできません。

本ウェビナーでは、500社以上の運用改善に携わり、自社でも採用単価15万円を実現した“DRのプロ”が、AIを活用して「一通一通の質」と「圧倒的な量」を両立させる最新のスカウト戦略を公開。精神論や根性論ではない、AIテクノロジーを活用した「物理的限界の突破法」と、候補者の感情を動かすパーソナライズの極意に迫ります。

採用競合に圧倒的な差をつけ、優秀層からの返信を3倍に引き上げるための具体策を、成功事例と共に一挙お届けします。

■ウェビナーの目次

■参加者限定のダイレクトリクルーティング相談会も実施中

今すぐ無料ウェビナーに申し込む :https://recup.delight21.co.jp/event/aiparsonal- オープニング- 【第5位】「プロフィールの一部」を引用しただけの形骸化パーソナライズ改善策：候補者の「過去」ではなく「未来」に触れる文面構成- 【第4位】自社の「◯◯」を語りすぎている- 【第3位】スカウト文面が「◯◯」という一方的なお願いになっている- 【第2位】候補者一人ひとりの「◯◯」を無視した一斉送信- 【第1位】◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯- 導入事例- まとめ- 質疑応答- アンケート

現在、弊社では採用にお悩みの企業様限定で「1時間の無料採用相談」キャンペーンを実施しています。専任の採用コンサルタントが、貴社のダイレクトリクルーティングの活用方法を徹底分析。

「どの媒体を活用すれば採用率が上がるのか」

「既存の媒体のどういったスカウト文面が返信率が最大化するのか」

といった実践的な改善策を、その場で即フィードバックいたします。

採用活動を一段上のレベルへ引き上げたい企業様は、まずはお気軽にご相談ください。

【株式会社Delight 開催予定の無料ウェビナー】

まずは無料で採用相談を申し込む :https://recup.delight21.co.jp/lp/#form

5/19（火）12:00～12:40

【2026年最新版】主要新卒ダイレクトリクルーティング媒体の徹底比較と、自社に最適な選び方を解説！

5/26（火）12:00～12:40

AIでスカウトの「質」は落ちない？ データが証明する「工数半減・反応率2倍」を実現するハイブリッド運用術！

5/29（金）12:00～12:40

【採用単価25万円】知名度ゼロから採用目標を達成した『自社実践』新卒ダイレクトリクルーティング攻略法3選！

【株式会社Delight 会社概要】

社名 : 株式会社Delight

所在地 ：170-0013 東京都豊島区東池袋３丁目22-17 東池袋セントラルプレイス 3階

代表者 ：代表取締役社長 新井 崇徳

設立 ：2017年3月13日

URL : https://delight21.co.jp/

サービスサイトURL：https://recup.delight21.co.jp/

事業内容 :

AIスカウト事業

採用コンサル事業



お問い合わせ先 : info@delight21.co.jp