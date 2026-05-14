【６月14日開催】「色」が変われば、「まち」も変わる。まちづくりの「色」の役割を学ぼう！第６回「えんのもりスクール」を開催

東京都板橋区

【概要】

板橋区では、板橋駅西口の駅前広場を中心としたエリア一帯を「えんのもり」と名づけ、宿場町としてのルーツやシンボルツリーである「むすびのけやき」を活かし、様々な人の縁をつなぐような温かい空間づくりに取り組んでいます。令和9年度の駅直結の板橋口地区再開発ビル4階における公益エリア整備や令和11年度の駅前広場リニューアルに向け、様々な立場の人が混ざり合い、学び、議論しながら、まちづくりを進める「えんのもりプロジェクト」を立ち上げました。

当該プロジェクトの一環として、まちづくりに関するレクチャーや、緑やまちについてのワークショップなどを「えんのもりスクール」として開催しています。

第６回「えんのもりスクール」では、まちの個性や人の行動、心地よさを左右する重要な要素である「色」について、建築・ランドスケープ・都市を横断する色彩設計の実践的なレクチャー及び、まちにあふれる色彩に着目し、日常の風景を新たな視点で捉え直す体験型プログラム「えんのもり風景クレヨン ワークショップ」を行います。

今後も「えんのもりスクール」では、まちづくりに関するレクチャー、緑やまちについてのワークショップ・まちあるきのイベントを２か月に１回程度の頻度で開催していきます。区民、事業者、設計者、区職員が混ざり合って共に学び、完成後のえんのもりの活用や維持管理について、継続的に対話していきます。

【イベント名】

えんのもりスクール

【日時】

令和８年６月14日(日) 13時から17時まで

【場所】

下板橋駅前集会所(板橋２-３-１都営住宅敷地内)

【主催等】

えんのもりプロジェクト事務局(板橋区まちづくり推進室 地区整備課、NEY＆PARTNERS JAPAN)

【募集期間・募集人数等】

募集期限：６月10日(水)まで

募集人数：１.まちづくり連続レクチャー 30名

２.まちあるき・ワークショップ 15名

参加費： 無料

(注１)応募多数の場合、抽選となります。当選者の方には6 月11 日（木）までに事務局よりご連絡致します。

(注２)１.、２.通しでの参加、どちらかのみの参加も可能。

【内容】

１.まちづくり連続レクチャー「まちをつなぐ色彩」

時間：13時～13時50分

内容(講演)：色は単なる装飾ではなく、まちの個性や人の行動、心地よさを左右する重要な要素です。本講演では、地域や環境に根ざした色の読み解き方と、建築・ランドスケープ・都市を横断する色彩設計の実践について紹介します。

講師：加藤幸枝(色彩計画家・環境色彩デザインの専門家集団「COLOR PLANNING COPORATION CLIMAT」代表取締役)

備考：持ち物不要

２.まちあるき・ワークショップ「まちの色採集・クレヨン作りワークショップ@えんのもり」

時間：14時～17時

内容(ワークショップ)：まちにあふれる「色」に着目し、日常の風景を新たな視点で捉え直す体験型プログラムです。板橋駅西口の街を歩きながら色を採集し、色見本づくりや調色を通じて観察力と感性を育みます。最終的には採集した色をもとにオリジナルクレヨンを制作し、参加者それぞれの視点でまちの魅力を再発見します。

講師：羽賀優希(COLOR PLANNING COPORATION CLIMAT)

備考：持ち物不要

イベント申込はこちら :https://docs.google.com/forms/d/1xlP3Mp7hAmYH2URFkzPrROD2WKq63Fktd32FLqqIo6w/viewform?edit_requested=true

第５回 まちづくり連続レクチャー第５回 まちあるき・使い方ワークショップ