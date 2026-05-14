ドン・キホーテ限定※の樽型プロテイン発売記念！積み上げた段数で景品が当たる「マイルー積みゲーム」開始　※一部店舗を除く

株式会社ウエニ貿易

株式会社ウエニ貿易（本社：東京都台東区、代表取締役社長：宮上光喜）が展開するプロテインブランド「MY ROUTINE（マイルーティーン）」は、ドン・キホーテ限定で発売中の「マイルーティーン POWER チョコレート風味 900g」の発売を記念し、ゲーム型キャンペーン「マイルー積みゲーム」を2026年5月14日（木）より開始いたします。

「MY ROUTINE」は、日々の暮らしの中の健やかさをサポートするため、機能性や飲みやすさをはじめとした、前向きに健康習慣を続けられるような体験づくりを大切にしています。

4月25日に発売した新商品「MY ROUTINE POWER チョコレート風味 900g」も、チャックの開閉や粉末のこぼれやすさといった、日常の“小さなストレス”に着目し、樽型ボトルを採用したプロテインです。

今回は、日々の積み重ねを前向きに楽しむブランドの考え方をもとに、樽型ボトルを”積み上げる”ゲーム型キャンペーン「マイルー積みゲーム」を実施します。購入の有無にかかわらず参加でき、挑戦した成果が”段数”として見える設計により、思わず何度も挑戦したくなるような参加型キャンペーンです。

新商品参考：【ドン・キホーテ限定】「MY ROUTINE POWER」から「もう袋には戻れない。本気でラクなボトル。」プロテインの“当たり前”を変える『マイルーティーン POWER 900g』新登場 | 株式会社ウエニ貿易のプレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001906.000025284.html)

「マイルー積みゲーム」とは

「マイルー積みゲーム」は、「MY ROUTINE POWER チョコレート風味 900g」の樽型ボトルをどこまで高く積み上げられるかを競う、ブラウザ型ミニゲームです。

シンプルながらも思わず何度も挑戦したくなるゲーム設計で、積み上げた段数に応じて公式ECクーポンや抽選特典に応募いただけます。

キャンペーン概要

実施期間

2026年5月14日(木)0時00分～6月30日(火)23時59分

応募方法

「マイルー積みゲーム」で12段以上を達成したスコア画面をスクリーンショットし、以下いずれかの方法で応募いただけます。応募は、X投稿または応募フォームから可能です。

A：Xで応募

ハッシュタグ「#マイルー積み」をつけて、スコア画面をXに投稿。

B：フォームで応募

ゲーム画面の「特典を受け取る」からプレイコードを確認し、

スコア画面のスクリーンショットと必要事項を応募フォームに入力のうえ送信。

対象商品の購入でWチャンス

ドン・キホーテでMY ROUTINEシリーズのプロテインを購入した方は、ゲームのスコア画面のスクリーンショットに加えて、購入レシートの写真を応募フォームに添付することで、抽選の当選口数が2倍になります。

対象レシートの有効期間は2026年4月1日（水）～6月30日（火）です。

Wチャンス対象商品

・MY ROUTINE POWER 900g/3kg ※ドン・キホーテ限定商品

・MY ROUTINE MAX 700g

特典内容

10段達成特典

達成した全員に公式ECで使える3％オフクーポンをプレゼント

抽選プレゼント(12段以上)

12段以上

MY ROUTINE POWER

チョコレート風味 900g

計5名様

15段以上

Amazonギフトカード

3,000円分

計5名様

20段以上

Amazonギフトカード

10,000円分

計1名様

キャンペーン特設サイト

本キャンペーンの特設サイトでは、樽型ボトルを積み上げるブラウザゲーム「マイルー積みゲーム」をお楽しみいただけるほか、キャンペーン概要、応募方法、特典内容、Wチャンスの詳細をご確認いただけます。

キャンペーン特設サイト：https://www.myroutine.jp/barrel_stacker/

MY ROUTINE POWER チョコレート風味 900gについて

商品概要

■商品名：マイルーティーン POWER チョコレート風味 900g

■内容量：900g

■発売日：4月25日(土)

■取扱店舗：ドン・キホーテ限定※

■価格：5,499円(税込)

■販売者：株式会社ウエニ貿易

■お客様からのお問い合わせ先：0120-487-402

■マイルーティーンPOWER紹介サイト：https://www.myroutine.jp/brand/myroutine-power/

※一部取り扱いのない店舗もございます。

ブランドについて

マイルーティーンは、日々の暮らしにおける健やかさをサポートし、より前向きで充実した毎日を応援するブランドです。美味しさにこだわったプロテインをはじめ、スープタイプのプロテインやアミノ酸EAAなど、生活に無理なく取り入れやすい商品を展開し、日常に寄り添う新しいウェルネス習慣を提案しています。

SNSやブランドサイトで情報を発信

■X： https://x.com/myroutine_jp(https://x.com/myroutine_jp)

■Instagram：https://www.instagram.com/myroutine_beauty_official/(https://www.instagram.com/myroutine_beauty_official/)

■ブランドサイト：https://www.myroutine.jp