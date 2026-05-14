試食や限定販売品が盛りだくさん！国産中心・添加物削減の生活クラブ生協のお店「デポー所沢」5周年まつりを開催

生活クラブ事業連合生活協同組合連合会

生活クラブ生活協同組合・埼玉（本部：埼玉県川口市、以下生活クラブ）の店舗「デポー所沢」は、オープン5周年を記念して、2026年5月22日(金)から5月24日(日)の3日間「5周年まつり」を開催します。

デポーは生活クラブ生協のお店で、国産素材を中心としたオリジナル食材はもちろん、鮮魚や地場野菜、手づくり惣菜が並び、地域のみなさんの交流拠点にもなっています。このたび、デポー所沢がオープン5周年を迎えるにあたり記念イベントを開催します。

当日は、生活クラブと提携する生産者・団体が集結し、試食と交流をお楽しみいただけます。22日(金)は「栃木開拓牛ヒレ・サーロインのオーダーカット販売」、23日(土)は「まぐろ解体即売」、24日(日)は「平田牧場日本の米育ち三元豚オーダーカット販売」「うなぎ蒲焼き店頭販売」を行ないます。さらに5周年記念弁当や野菜セット・果物セットなどの限定販売や、日替わりで生産者おすすめ品が当たる抽選会「ガラポン抽選会」も実施します。見て、聞いて、食べて満足できる3日間ですので、ぜひご家族・お友だちと一緒にご来店ください。

■「デポー所沢5周年まつり」開催概要

開催日時：5月22日（金)・23日（土）・24日（日) 10：30～19：00

主な出店生産者とイベント：

5月22日(金)

・オルター・トレードジャパン(エコシュリンプのスパイス焼き試食)

・味輝（自家製酵母のパン試食）

・栃木開拓牛ステーキオーダーカット(サーロイン、ヒレ)

・ちんどん屋練り歩き10：30～、16：30～

5月23日(土)

・美勢商事(焼き餃子、焼売試食)

・みついし昆布(煎りたて昆布試食)

・生活クラブたまご(たまごのスフレ試食)

・売切御免！まぐろ解体即売

5月24日(日)

・奥和(食品添加物不使用の干物試食)

・ハニーBee(はちみつ食ベ比べ試食)

・三里塚農法の会(採れたて野菜の試食)

・平田牧場（平田牧場三元豚日本の米育ちカット販売）

【店舗概要】

名称：デポー所沢

所在地：埼玉県所沢市緑町1-3-7 1F

アクセス：西武新宿線 新所沢駅西口より徒歩約3分

営業時間：10:30～19:00（水曜定休）

WEBサイト：https://saitama.seikatsuclub.coop/service/depot/tokorozawa_depot.html

お買い物の際は、最寄りのコインパーキングをご利用ください。

2,500円(税込)以上ご利用で、300円分のお買物券をお渡しします。

駐車証明書または駐車券をお会計の際にご提示ください。

■生活クラブについて

設立：1965年 組合員数：約42万人 総事業高：約1千億円（2025年3月末現在）

生活クラブは21都道府県にある33の地域生協で組織される生活協同組合です。 国産中心・添加物削減・減農薬など、独自の基準をクリアした安心な食材をお届けしています。 生産から廃棄に至るまで健康や環境に配慮した品物の共同購入活動を通じ、サステイナブルな社会の実現をめざしています。

また、生産者や組合員、産地など関わるすべての人と協力し、地域や世代をこえた循環と共生の輪を広げる「つながるローカルSDGs」をすすめています。

‣ホームページ： https://seikatsuclub.coop/

‣Instagram： https://www.instagram.com/seikatsuclub/

‣加入・資料請求はこちらから： https://seikatsuclub.coop/service/first.html