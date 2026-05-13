フォロワー数24万人のインフルエンサー・伊藤実祐が、インフルエンサーレコメンドメディア『ビジョビ』の新CBOに就任！プロ目線のプロデュースでメディアを刷新

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ネクスターホールディングス株式会社


SNSマーケティングおよびインフルエンサーキャスティング事業を展開するネクスター株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：細田悠巨、以下ネクスター）は、この度、株式会社BJ（本社：東京都港区、代表取締役： 代表取締役 須田洋輔、以下BJ）と業務提携を締結いたしました。


本提携に基づき、ネクスターのCBO（Chief Branding Officer）を務める伊藤実祐（いとうみゆ）が、BJの運営するInstagramメディア「ビジョビ / @b_b_j.j 」のCBOに新たに就任したことをお知らせいたします。


伊藤実祐は、自身も24万人のフォロワー（※2026年5月時点）を抱えるトップインフルエンサーとして、ネクスターのブランド戦略を牽引してまいりました。今後は「ビジョビ」のCBOも兼任することで、同メディアのブランディングを強化するとともに、ネクスターのマーケティング知見と「ビジョビ」の発信力を融合させ、企業のSNSプロモーションにおける新たな価値創造を加速させてまいります。


■ CBO就任の背景と今後のビジョン

『ビジョビ』はこれまで、多くのユーザーに支持されるメディアとして成長してまいりました。今回、第一線で活躍する伊藤実祐をCBOとして迎えることで、メディアのクリエイティブや運用方針を「現役インフルエンサーのプロ目線」で統括します。


新体制となる『ビジョビ』が目指すのは、メディアに関わるすべての方への「安心感」と「ブランド価値の向上」です。


掲載されるモデル・インフルエンサーの皆様へ


伊藤自身が「見せ方」を監修することで、掲載される方々が「ビジョビになら安心して掲載を任せられる」「載ることがステータスになる」と思える、リスペクトのある運用を行います。


■ 新CBO・伊藤 実祐（いとう みゆ）プロフィール


@miyu.61

Instagram（@miyu.61）のフォロワーは24万人を超える。見た目の華やかさだけでなく、ファンとの親密度を高めるコミュニケーション術や、共感を呼ぶ世界観構築に定評がある。ネクスター株式会社所属。





＜伊藤実祐 就任コメント＞


今回、ビジョビのCBOに就任させていただくことになりました伊藤実祐です。


私自身がこれまでインフルエンサーとして活動してきた経験を活かし、掲載していただく女の子たちが「ビジョビに載って嬉しい！」と心から思えるような、美しく安心感のある見せ方を追求していきます。


ただ可愛い・美しいを発信するだけでなく、読者の方や企業様にも長く愛されるクリーンで上質なメディアへと育てていきます。新しく進化していくこれからの『ビジョビ』に、ぜひご期待ください！


■会社概要：お問い合わせ先



【メディア運営会社】


会社名　： 株式会社BJ


所在地　： 東京都港区西麻布2-25-23-14F


代表者　： 代表取締役 須田洋輔


事業内容： Instagramメディア「ビジョビ」の運営、スナックビジョビの運営



【CBO所属会社】


事業会社名 ： ネクスター株式会社


持株会社名 ： ネクスターブランドゥホールディングス 株式会社


英語表記　 ： Nexter Inc. ｜Nexter bran-do Holdings.


本社所在地 ： 東京都 新宿区 大久保 3-8-3 住友不動産新宿ガーデンタワー LaTour Shinjuku Garden 29F


責任者名　 ： 代表取締役社長CEO 細田悠巨


スタッフ数 ： 47名（グループ合計・業務委託、アルバイト含む）


資本金　 　： 1億 2,428万 4,842円（グループ合計・資本準備金含む）


公式HP　　： https://nexter.tokyo/


公式Twitter ： @nexter_tokyo https://twitter.com/nexter_tokyo


公式Instagram ： @nexter_tokyo https://www.instagram.com/nexter_tokyo/



【本件に関するお問い合わせ先】


ネクスター株式会社　担当：石橋


Email： kohei@nexter.tokyo