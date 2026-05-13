次世代のWEB小説プラットフォーム「ネオページ」を運営する株式会社ネオページ（本社：東京都千代田区 代表取締役：Evan Luo）は、株式会社マシェバラが運営する「朗読声入れイベント by MaGneticプロジェクト」との連動企画として、2026年5月14日（木）20:00より、渋谷クロスFM「すきラジ」にて特別番組を放送いたします。 本番組には、数々の人気アニメで主役を務める声優・千葉千恵巳氏が特別ゲストとして出演。ネオページの連載作品を題材に、オーディション挑戦者への公開演技指導を実施いたします。 渋谷クロスFMURL：https://shibuyacrossfm.jp/

【詳細内容】

1. 声優がネオページ作品に新たな「命」を吹き込むために参画！

今回のプロジェクトには、数々のアニメで主役を務める声優・千葉千恵巳氏が参画。 番組内では、ネオページで人気の3ジャンル（恋愛・ホラー・ファンタジー）の作品をピックアップし、千葉氏がその場で朗読のアドバイスを行う「生・演技指導」コーナーを設けます。

【番組内で使用予定作品】 ※進行状況によって一部の作品のみの使用となる場合があります。

『魔女の予定帖-現代魔女といろんなおつかい-』

https://www.neopage.com/book/30533067911374800

『バックバッドバイ』

https://www.neopage.com/book/30088521020045900

『ミステリーが止まらない』

https://www.neopage.com/book/31316746427583400

2. オーディション挑戦者・真野琴々菜氏がスタジオに登場！

本番組には、現在オーディションに挑戦中の真野琴々菜氏がゲストとして出演。千葉氏の熱狂的なファンである真野氏が、憧れのレジェンドを前に自らの声を披露します。

真野琴々菜氏 コメント：

「私は物心ついた時から千葉千恵巳さんが出演されている作品を見て、その声と一緒に育ちました。初めて声優という仕事を知ったきっかけも千葉さんです。 今回、少人数で直接ご指導いただける機会は人生で二度とないと思い、迷わずエントリーしました。現在はポイント達成に向けて厳しい状況ではありますが、『千葉さんと一緒にお仕事をしたい！』という強い気持ちを原動力に、毎日配信を頑張っています。 憧れの方に教えていただき、最高の作品をお届けできるよう、精一杯頑張ります！引き続き応援してくださると幸いです。」

3. 豪華！直筆サイン色紙プレゼントキャンペーン

プロジェクト立ち上げを記念し、千葉千恵巳氏の直筆サイン色紙をご提供いただきました。 ネオページ公式X（旧Twitter）にて、フォロー＆リポストによるプレゼントキャンペーンを実施いたします。応募方法や詳細は、後日公式SNSにて発表いたします。

【番組視聴・イベント概要】

放送日時： 2026年5月14日（木）20:00～20:50 ※千葉氏・真野氏のご出演は20:17頃からを予定しています。 放送媒体： 渋谷クロスFM（https://shibuyacrossfm.jp/） 出演者： ・特別ゲスト：千葉千恵巳（声優） ・ゲスト：真野琴々菜（オーディション挑戦者） ・MC：バッチトゥース 谷村健人 アシスタント：まつげ イベント公式ハッシュタグ： #すきラジ #MaGプロ #ネオページ

【今後の展開】

オーディションの最終目標ポイント達成者は、後日都内スタジオにて、千葉千恵巳氏の直接指導のもと本格的なレコーディングに挑みます。その収録の様子も、後日公式サイト等でレポート予定です。

【ネオページについて】

ネオページは、誰でも自由に小説を投稿・閲覧できるWEB小説投稿サイトです。 ファンタジー、恋愛、異世界、ミステリーなど多様なジャンルの作品が日々投稿されており、読者はスマートフォンアプリやWebから気軽にWEB小説を楽しむことができます。 また、書籍化・コミカライズ・映像化などにつながる作品発掘を推進し、IP創出を目指すプラットフォームとして展開しています。 ネオページでは作品投稿も受け付けており、創作活動に挑戦したい方の参加も広く募集しています。

【関連リンク】

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