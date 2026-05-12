【ハンドボール】女子日本代表U-18（ユース） 第1回強化合宿参加メンバーのお知らせ

公益財団法人日本ハンドボール協会

公益財団法人日本ハンドボール協会は、女子ユース日本代表（U-18）が2026年5月24日から5月26日まで東京都・東京女子体育大学で実施する2026年度第1回強化合宿のメンバーを、下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

2025年ユースアジア選手権で準優勝を果たした世代を中心に編成される本チームは、7月29日から8月9日にルーマニアで開催される第11回IHF女子ユース（U-18）ハンドボール世界選手権に向けて活動します。

合宿概要

● 期間：2026年5月24日（日）～5月26日（火）

● 場所：東京都・東京女子体育大学

メンバー

＜スタッフ＞

監督 張 素姫（チャン ソヒ）

アシスタントコーチ 小松 真理子（コマツ マリコ）

GKコーチ 小松 理子（コマツ マサコ）

ドクター 大西 信三（オオニシ シンゾウ）

トレーナー 竹上 綾香（タケガミ アヤカ）

アナリスト 田口 真夕（タグチ マユ）



＜選手＞24名（P／身長／年齢／所属／出身地）

鈴木 雪菜

PV／166cm／18歳／国士舘大学／岩手県

飯村 有里

BP／167cm／18歳／東海大学／茨城県

中屋 琴子

BP／165cm／18歳／富士大学／岩手県

槇野 心美

BP／165cm／18歳／関西大学／京都府

中筋 海南

BP／163cm／18歳／プレステージ・インターナショナル アランマーレ富山／富山県

竹内 心美

PV／170cm／17歳／昭和学院高等学校／茨城県

三浦 陽奈

BP／156cm／17歳／ルーテル学院高等学校／熊本県

金澤 夏帆

BP／162cm／17歳／昭和学院高等学校／埼玉県

若山 芭奈

BP／168cm／17歳／千原台高等学校／熊本県

中川 りのあ

BP／161cm／17歳／千原台高等学校／熊本県

後藤 ジュリエット 真彩

RW／167cm／17歳／Club de handball Celtique de Montreal（CAN）／カナダ

長田 絢音

PV／170cm／17歳／大分鶴崎高等学校／大分県

丹後 佳凜

GK／170cm／17歳／大分鶴崎高等学校／大分県

金山 瑞季

BP／166cm／17歳／洛北高等学校／京都府

濱口 りお

BP／168cm／17歳／昭和学院高等学校／鳥取県

松浦 優

GK／172cm／17歳／高松商業高等学校／香川県

佐々木 音杜

GK／171cm／17歳／昭和学院高等学校／宮城県

内山 穂乃佳

PV／163cm／17歳／千原台高等学校／熊本県

杉本 優衣

BP・RW／153cm／17歳／大阪商業大学堺高等学校／大阪府

坂本 愛紗美

BP・RW／168cm／17歳／洛北高等学校／京都府

新垣 瑠唯

GK／177cm／17歳／浦添高等学校／沖縄県

伊藤 愛加

BP・RW／164cm／16歳／いなべ総合学園高等学校／三重県

齋藤 咲帆

LW／154cm／16歳／神戸星城高等学校／愛知県

前田 莉子

BP／170cm／16歳／小松市立高等学校／石川県

※年齢/所属は2026年5月12日時点

※ポジション(P)：BP バックプレーヤー、LW レフトウィング、RW ライトウィング、PV ピヴォット、GK ゴールキーパー

第11回IHF女子ユース（U-18）ハンドボール世界選手権 組み合わせ

2026年7月29日からルーマニアで開催される第11回IHF女子ユース（U-18）ハンドボール世界選手権の組み合わせが決定しましたのでお知らせいたします。

本大会には32の国と地域が出場します。

女子U-18日本代表はグループGに入り、2025年ユース欧州選手権王者のスロバキア及び、ブラジル、アンゴラと同組となりました。

予選ラウンドは8グループ（各4チーム）で争われ、各グループ上位2チームがメインラウンドに進出します。

詳細はこちら(https://www.handball.or.jp/system/prog/content.php?sd=g&c=1&sc=1&article_idno=1484)のお知らせをご確認ください。

大会概要

大会名：第11回IHF女子ユース（U-18）ハンドボール世界選手権

期間：2026年7月29日（水）～8月9日（日）

開催地：ルーマニア

女子日本代表 U-18（ユース）について

対象：2008年1月1日以降に出生の選手



【活動予定】

・第1回強化合宿（メンバー選考）

5月下旬（予定）



・第2回強化合宿

6月下旬（予定）



・第3回強化合宿／第1回海外遠征

7月下旬（予定）