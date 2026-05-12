Synergy AI、業界特化型AIシリーズを本格展開へ ― 税理士向け『ZeiPilot』を皮切りに、設計・製造・コンテンツ領域の3プロダクトを2026年内に順次提供

株式会社SynergyAI

業界特化型AIソリューションを開発する株式会社Synergy AI（代表取締役：Hussam Wafa フッサム ワファ、以下「当社」）は、2026年5月に提供開始した税理士向けAIアシスタント『ZeiPilot（ゼイパイロット）』を皮切りに、設計・製造・コンテンツ制作領域の業界特化型AIプロダクト群を2026年内に順次展開することを発表します。

日本では労働人口減少と専門人材不足が深刻化するなか、税理士、設計エンジニア、製造現場の熟練工、コンテンツクリエイターなど、専門職領域では「リサーチ」「チェック」「分析」といった認知作業に膨大な時間が割かれており、本来の付加価値業務に注力できない現状が業界共通の課題となっています。

一方、汎用的なAIではこれらの業界特有の専門用語、法規制、現場の慣習を正確に扱えず、実務適用に限界があります。当社はこの課題に対し、各業界の深い知見をインストールした業界特化型AIプロダクト群を、独自のシリーズとして連続投入します。

シリーズ詳細・無料相談はこちら：https://synlab-ai.com/

■ 業界特化型AIシリーズ ― 4領域、4プロダクト

業界特化型AIシリーズ全4プロダクト ― ZeiPilot（提供中）、CAD AI、Mekki AI、Radio AIを2026年内に順次提供

当社が展開する業界特化型AIシリーズは、現時点で以下4プロダクトで構成されます。

【1】ZeiPilot（ゼイパイロット）― 税理士・公認会計士向け【提供中】

国際税務、M&A、相続、暗号資産など、20人超のAIスペシャリストから案件別にチーム編成可能。複数のAIが多角的に議論し、税務リサーチ時間を最大80%削減します。2026年5月1日提供開始。14日間の無料トライアル実施中。

ZeiPilot詳細・14日間無料トライアルはこちら：https://tax.synlab-ai.com/

【2】CAD AI ― 設計・エンジニアリング部門向け【2026年内提供予定】

図面データの瞬時解析と設計変更の自動提案を行う、エンジニアのためのAIアシスタント。図面チェックの工数を半減し、過去の類似図面からの最適な部品提案、ベテラン設計者のノウハウのAI化を実現します。

【3】Mekki AI ― 製造業・品質管理部門向け【2026年内提供予定】

めっき液の配合最適化と品質管理を支援。熟練工の「勘と経験」をデータ化し、不良率の大幅な低減と、確実な技術伝承を実現する製造現場向けAIです。

【4】Radio AI ― コンテンツクリエイター・配信者向け【2026年内提供予定】

プロンプトを入力するだけで、二人組のラジオ番組を自動生成。台本作成から音声出力までを一気通貫で行い、コンテンツ制作の時間とコストを劇的に削減します。

各プロダクトの詳細・無料相談はこちら：https://synlab-ai.com/

■ なぜ「業界特化型AI」をシリーズで展開するのか

当社は「専門領域に、新しい頭脳を。」をコンセプトに、汎用AIでは解決できないプロフェッショナル領域の課題に向き合っています。シリーズ展開には3つの戦略的意図があります。

1. 業界横断の知見の蓄積

各業界での実装経験を、シリーズ全体の知見として蓄積。1つのプロダクトで得た技術が、他業界向けプロダクトの精度向上に貢献します。

2. 開発体制の最適化

当社は20人超のAIスペシャリストを擁し、案件ごとに最適なチームを編成する体制を取っています。シリーズ化により、業界特化型AIの開発効率を最大化します。

3. クライアントへの一貫した価値提供

複数業界に展開する企業に対し、シリーズ全体での統合提案が可能になります。例えば、税務（ZeiPilot）と設計（CAD AI）の両方を活用する製造業向けの統合ソリューションなど、業界横断的な価値提供を実現します。

■ Synergy AIが選ばれる3つの理由

1. 業界特化の独自LLM

一般的なAIではなく、各業界の専門用語、複雑な法規制、現場の慣習を深く学習させた専用モデルを構築。導入初日から「話が通じる」AIとして機能します。

2. 最高水準のセキュリティ

クライアントの機密データ、設計図面、財務情報を保護するため、最高水準の暗号化と専用環境でのモデル運用を徹底。外部にデータが学習されることはありません。

3. 継続的な学習と進化

一度導入して終わりではなく、社内のやり取りや法改正のフィードバックを受け、日々独自のノウハウを蓄積し進化し続けるエコシステムを構築しています。

■ 今後の展望

当社は2026年内に上記4プロダクトの本格展開を完了させ、その後も新たな業界特化型AIプロダクトを順次追加してまいります。

「専門領域に、新しい頭脳を。」を実現するため、当社は引き続き各業界に深く根ざしたソリューションを提供し、日本の専門職領域における労働生産性向上に貢献していきます。

株式会社Synergy AI（シナジーエーアイ）

代表取締役 Hussam Wafa フッサム ワファ



設立：2026年3月



事業内容：業界特化型AIソリューションの開発・提供



コーポレートサイト：https://synlab-ai.com/



【お問い合わせ先】

株式会社Synergy AI 広報担当

Email：Info@synlab-ai.com

TEL：070-3195-1578