AIMSTARが「ITreview Grid Award 2026 Spring」のMAツールなど3部門で「Leader」を初受賞

株式会社GROWTH VERSE

株式会社GROWTH VERSE（本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 CTO 南野 充則、代表取締役社長 兼 CEO 渡部 知博）が提供するマーケティングAI Agent「AIMSTAR(エイムスター)」 は、アイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長兼CEO 黒野 源太）が運営するIT製品レビュープラットフォーム「ITreview」において、満足度に優れた製品であると評価され、「ITreview Grid Award 2026 Spring」の「MAツール部門」「LTV分析ツール部門」「RFM分析ツール部門」の3部門において初めて「Leader」を受賞いたしました。また、「CDPツール部門」においても「High Performer」を受賞したことをお知らせいたします。

ITreview Grid Awardについて

ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。

2026年4月に発表された「ITreview Grid Award 2026 Spring」では、ITreviewに集まったレビューをもとに、顧客満足度の優れた製品を「Leader」「High Performer」として表彰、バッジが発行されています。

- Leader：顧客満足度と認知度の双方が優れた製品に贈られる、多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号です。- High Performer：既にユーザーからの満足度が高いことに加え、これから認知度が高まっていくことが予想される、いま注目の製品である称号です。

AIMSTARの受賞カテゴリ

MAツール：https://www.itreview.jp/categories/ma

LTV分析ツール：https://www.itreview.jp/categories/ltv-analysis-tool

RFM分析ツール：https://www.itreview.jp/categories/rfm-analysis-tool

CDPツール：https://www.itreview.jp/categories/cdp

AIMSTARについて

「テクノロジー × プロフェッショナルで企業の潜在成長力を最大化する」をプロダクトパーパスに、企業における顧客のLTV最大化を実現するマーケティング AI Agentです。日本を代表する大手企業様をはじめ、様々なBtoC事業者様に対しての導入実績を有しております。

製品URL：https://aimstar.net

◆主な導入実績◆ （社名50音順、敬称略）

イトキン、ウィゴー、ヴェントゥーノ、エニグモ、オークローンマーケティング、クラブツーリズム、再春館製薬所、ジュピターショップチャンネル、ソフマップ、dinos、TBSグロウディア、ディーニーズ、東海東京証券、東日本旅客鉄道、ベルーナ、三菱地所、ルミネ 等

会社概要

「 BUILDING AI to maximize Business Growth 」をミッションとして掲げ、データ×AIで企業の成長力を最大化するためのAI Agentを提供しています。マーケティング領域では「AIMSTAR」、小売領域では「ミセシル」および「Zero」、音声領域では「電話放送局」各サービスの開発・販売をしています。

会社名：株式会社GROWTH VERSE

代表者名：代表取締役会長 兼 CTO 南野 充則、代表取締役社長 兼 CEO 渡部 知博

設立日：2021年６月

所在地：〒105-6238 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー38F

Tel：03-5956-3426

Fax：03-5956-3427

https://growth-verse.ai