https://www.mokutaikyo.com/bousai/

木耐協（正式名称：日本木造住宅耐震補強事業者協同組合／事務局：東京都千代田区／理事長：小野秀男／組合員：全国約1,000社）は、必ず来る地震への備えを広く多くの方に進めていただきたいとの想いから、「住まいと生活を安全・安心に 木耐協オンラインセミナー」を開催しています。 2026年第2回（通算19回目）を、6月20日（土）に開催します。今回のテーマは、『熊本地震と耐震化』＆『将来を考えた住まい』です。 どなたでもご視聴いただけるセミナーです。本セミナーが、皆様の生活改善や、防災意識向上と地震災害対策推進に繋がるものと考えています。 （概要＆申し込みページ https://www.mokutaikyo.com/bousai/）

＜開催概要＞

日時 ：2026年6月20日（土） 10:00～12:00 会場 ：オンライン 参加費 ：無料 主催 ：日本木造住宅耐震補強事業者協同組合（略称：木耐協） 協力 ：一般社団法人防災教育普及協会 後援 ：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 講師 ：平田 直 氏（東京大学 名誉教授（一社）防災教育普及協会 会長 ） 山本 知史 氏（清水英雄事務所 株式会社）

プログラム

講演（1）2016年熊本地震から10年 ―改めて耐震化について考える―

東京大学 名誉教授 （一社）防災教育普及協会 会長 平田 直 氏 今年で熊本地震から10年。4月20日に発生した三陸沖の地震により、2回目となる北海道・三陸沖後発地震注意情報が発表されました。地震の最新情報と耐震化の重要性について、平田先生から解説いただきます。

講演（2）親のこと、自分たちの老後のこと ―ずっと自宅で暮らすために、今から考えたい住まいのこと―

清水英雄事務所 株式会社 山本 知史 氏 元看護師で病院・介護施設・在宅医療での豊富な臨床経験がある山本氏から、介護や療養も見据えた住まいの備えや見直しのポイント、今から考えたいリフォームの視点を分かりやすく伝えていただきます。

木耐協 組合概要

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木耐協は、全国約1,000社の工務店・リフォーム会社・設計事務所などから構成される団体です。 【地震災害から国民の生命と財産を守るため、「安全で安心できる家づくり・まちづくり」に取り組み、耐震社会の実現を目指す】ことを基本理念とし、地震災害の備えに対する啓発活動や木造住宅の耐震性能向上のための活動を行っています。

団体名：日本木造住宅耐震補強事業者協同組合（略称：木耐協） 本部所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町2-2-31麹町サンライズビル４階 TEL：03-6261-2040 URL：https://www.mokutaikyo.com/

セミナーに関するお問い合わせ

■本件に関するお問い合わせ先■ 木耐協 担当 ：関・渥美 TEL ：03-6261-2040 MAIL ：jimukyoku@mokutaikyo.com