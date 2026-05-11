命日を、つながりの日に。故人を偲ぶプラットフォーム「めぐりび」を本日公開
一般社団法人みんなのグリーフケア(東京都大田区 代表理事:森田藍子)は、命日を起点に、故人を偲び、人と人とがゆるやかにつながる新しいプラットフォーム「めぐりび」(https://meguribi.net/)のベータ版を、2026年5月11日(月)正午に公開いたしました。
「めぐりび」は、面白法人カヤック 代表取締役 柳澤大輔、日本医療デザインセンター 代表理事 桑畑健、一般社団法人みんなのグリーフケア 代表理事 森田藍子による協同事業として始動します。
■ 命日を、悲しみだけで終わらせない
大切な誰かを失ったあと、その人を想う気持ちは、心の中に残り続けます。
けれど、その想いを誰かと分かち合う場所は、思いのほか限られています。
命日が巡るたびに、ふと胸に浮かぶ、あの人の顔。
心の中で交わす、声にならない会話。
大切な誰かを思い出す時間、そしてそれを分かち合う時間というのは
とても豊かなものです。
■ 「めぐりび」とは
「めぐりび」は、亡くなった大切な人のページをつくり、命日にその人を知る人たちと想いを寄せ合えるプラットフォームです。
故人のページをつくり、その人との想い出を綴る。
命日に、家族や友人、その人を知る人たちが、それぞれの場所から想いを寄せる。
心の中だけにあった対話が、ゆるやかなつながりへと広がっていく。
「悲しみを、ひとりで抱えない」
「故人を、みんなで偲ぶ」
命日という日を、誰かと巡り会える日に。
そんな新しいかたちのつながりを、めぐりびはお届けしていきます。
■ 三者の協同事業として
「めぐりび」は、以下三者の協同事業として始動しました。
・面白法人カヤック 代表取締役 柳澤大輔
・日本医療デザインセンター 代表理事 桑畑健
・一般社団法人みんなのグリーフケア 代表理事 森田藍子
それぞれの知見を持ち寄り、日本独自の命日文化の新しい在り方を世界へ届けます。
■ ベータ版として、皆さまと一緒に育てていきます
本日公開するのは、「めぐりび」のベータ版です。
「めぐりび」は、みなさまの、ずっと憶えていたい大切な記憶が綴られる場となりますので
「皆さまと、対話を重ねながら、長くゆっくりと育てていくプラットフォーム」でありたいと考えています。
ご利用の中で生まれた声を、ひとつずつ受けとめながら、機能やコンテンツ、つながり方のかたちを、これからじっくりと育ててまいります。
■ サービス概要
サービス名:めぐりび
URL:https://meguribi.net/
公開日:2026年5月11日(月)
利用料金:無料
■ 運営
一般社団法人みんなのグリーフケア
■ 本件に関するお問い合わせ先
一般社団法人みんなのグリーフケア
URL:https://www.griefcare.net/
担当:森田
Email:info@griefcare.net