命日を、つながりの日に。故人を偲ぶプラットフォーム「めぐりび」を本日公開

一般社団法人みんなのグリーフケア

一般社団法人みんなのグリーフケア(東京都大田区 代表理事:森田藍子)は、命日を起点に、故人を偲び、人と人とがゆるやかにつながる新しいプラットフォーム「めぐりび」(https://meguribi.net/)のベータ版を、2026年5月11日(月)正午に公開いたしました。

「めぐりび」は、面白法人カヤック 代表取締役 柳澤大輔、日本医療デザインセンター 代表理事 桑畑健、一般社団法人みんなのグリーフケア 代表理事 森田藍子による協同事業として始動します。

■ 命日を、悲しみだけで終わらせない

大切な誰かを失ったあと、その人を想う気持ちは、心の中に残り続けます。

けれど、その想いを誰かと分かち合う場所は、思いのほか限られています。

命日が巡るたびに、ふと胸に浮かぶ、あの人の顔。

心の中で交わす、声にならない会話。

大切な誰かを思い出す時間、そしてそれを分かち合う時間というのは

とても豊かなものです。

■ 「めぐりび」とは

「めぐりび」は、亡くなった大切な人のページをつくり、命日にその人を知る人たちと想いを寄せ合えるプラットフォームです。

故人のページをつくり、その人との想い出を綴る。

命日に、家族や友人、その人を知る人たちが、それぞれの場所から想いを寄せる。

心の中だけにあった対話が、ゆるやかなつながりへと広がっていく。

「悲しみを、ひとりで抱えない」

「故人を、みんなで偲ぶ」

命日という日を、誰かと巡り会える日に。

そんな新しいかたちのつながりを、めぐりびはお届けしていきます。

■ 三者の協同事業として

「めぐりび」は、以下三者の協同事業として始動しました。

・面白法人カヤック 代表取締役 柳澤大輔

・日本医療デザインセンター 代表理事 桑畑健

・一般社団法人みんなのグリーフケア 代表理事 森田藍子

それぞれの知見を持ち寄り、日本独自の命日文化の新しい在り方を世界へ届けます。

■ ベータ版として、皆さまと一緒に育てていきます

本日公開するのは、「めぐりび」のベータ版です。

「めぐりび」は、みなさまの、ずっと憶えていたい大切な記憶が綴られる場となりますので

「皆さまと、対話を重ねながら、長くゆっくりと育てていくプラットフォーム」でありたいと考えています。

ご利用の中で生まれた声を、ひとつずつ受けとめながら、機能やコンテンツ、つながり方のかたちを、これからじっくりと育ててまいります。

■ サービス概要

サービス名:めぐりび

URL:https://meguribi.net/

公開日:2026年5月11日(月)

利用料金:無料

■ 運営

一般社団法人みんなのグリーフケア

■ 本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人みんなのグリーフケア

URL:https://www.griefcare.net/

担当:森田

Email:info@griefcare.net