IP mixer、ホロライブEnglish所属VTuberとのコラボレーションフレグランスミストシリーズ「MEMORIES」、好評につき第二弾発売を決定！

株式会社IP mixer

株式会社IP mixer（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：丸木 勇人、以下IP mixer、読みアイピーミキサー）は、カバー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：谷郷 元昭）が運営する「ホロライブEnglish-Advent-」所属のVTuber FUWAMOCO (フワモコ)とのコラボレーション商品としてフレグランスミストシリーズ「MEMORIES」第二弾の発売を決定いたしました。

本シリーズは2026年1月に、第一弾を期間限定で企画・販売し、大きな反響をいただきました。このたび、多くのお客様からのご要望にお応えし、待望の第二弾を発売いたします。

今回の「MEMORIES」第二弾は、日本・台湾・香港・アメリカの4カ国を対象に、2026年5月12日（火）12:00より1か月間、IP mixerが運営する「SPcollect」公式オンラインショップ限定で受注販売を開始いたします。

■企画説明

各VTuberのイメージと「MEMORIES」をテーマに、「あなたと共に過ごした記憶の香り」を軸に展開するコラボレーション企画です。

さらに、香りのイメージに合わせた撮り下ろしのメインビジュアルを用いた限定グッズを展開するなど 特別に撮影し、フレグランスミストシリーズの魅力と世界観を余すところなく表現しています。

＜企画参加VTuber＞

・フワワ・アビスガード（Fuwawa Abyssgard）

・モココ・アビスガード（Mococo Abyssgard）

■特設ページ

本商品は海外を中心に日本国内でも販売します。受注生産は、2026年5月12日（火）12:00から1ヶ月の期間限定で、IP mixer運営のコラボレーション企画販売ブランド「SPcollect」を通して行います。

https://sp-collect.com/entry/hololive-memories/vol.2

■「MEMORIES」商品企画の概要

１「MEMORIES」フレグランスミスト

フレグランスミスト(100ml) × 1

価格：TWD 1,650（ ≒ 8,300円）

2「MEMORIES」スペシャルセット（特典付き）

フレグランスミストの限定特典付きセット。撮り下ろしビジュアルをデザインしたアクリルスタンド＆クリアカードが付属。

＜セット内容＞

・フレグランスミスト(100ml)

・撮り下ろしビジュアルアクリルスタンド

・撮り下ろしビジュアルクリアカード

価格：TWD 2,100（ ≒ 10,560円）

3「MEMORIES」スペシャルデュオセット（特典付き）

フワワ・アビスガード、モココ・アビスガードのフレグランスミストを一度に手に入れられる特別セット。撮り下ろしビジュアルをデザインしたアクリルスタンド＆クリアカードに加え、さらにアクリルキーホルダーが付属。

＜セット内容＞

フワワ・アビスガード セット

・フレグランスミスト(100ml)

・撮り下ろしビジュアルアクリルスタンド

・撮り下ろしビジュアルクリアカード

・撮り下ろしビジュアクリルキーホルダー

モココ・アビスガード セット

・フレグランスミスト(100ml)

・撮り下ろしビジュアルアクリルスタンド

・撮り下ろしビジュアルクリアカード

・撮り下ろしビジュアクリルキーホルダー

価格：TWD 3,950（ ≒ 19,860円）

■「MEMORIES」受注販売の概要

・販売期間 ：2026年5月12日(火) 12:00～2026年6月12日(金)19:00

(JST / 日本時間)

・販売方法 ： 越境EC販売

・販売地域 ： 日本、台湾、香港、アメリカ

・お届け時期 ：2026年11月から発送

・販売サイト (日本語版)：https://www.sp-collect-jp.shop/

■本企画のイラストレーター

ne-on 様

X（旧Twitter）：https://x.com/neoneooon09

■YouTube動画配信の告知

本商品の詳細および製品情報については、「フワワ・アビスガード」と「モココ・アビスガード」が期間内動画配信にてお届けする予定です。配信終了後は、アーカイブでご視聴いただけます。

YouTubeチャンネル：

FUWAMOCO YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@FUWAMOCOch

IP mixerは今後も、世界中の消費者に向けて、国内外の人気IPを用いた商品や店舗などとのタイアップ企画・販売・運営を、継続的に展開してまいります。

『株式会社IP mixerについて』 https://ip-mixer.com/jp

マイクロアドの子会社であるIPmixerは、IPを活用した商品の企画販売事業を展開しています。VTuberや国内外のその他IPと、IPmixerオリジナルコスメ・雑貨等のタイアップ商品を、世界中の消費者を対象に販売しています。また当社の独自製品のほか、日本・現地企業を問わず、メーカー各社の製品や、店舗・施設等とのタイアッププロモーションを通じて、IPの魅力を最大化し、新たな市場を開拓しています。

『販売ブランド「SPcollect」について』 https://www.sp-collect-jp.shop/

SPcollectはIP mixerが運営する、IPとのコラボレーション企画を専門に手掛ける販売ブランドです。豊富な経験を持つグローバルなクリエイティブチームによって、さまざまな企画提案を行い、世界中のファンに驚きと感動を届けています。

『ホロライブプロダクションについて』https://hololivepro.com/

「ホロライブプロダクション」は、世界最大級のバーチャルタレント事務所です。運営している女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」はYouTube総登録者数が8,000万人を超え、ライブ配信、音楽、イベントを通じて世界中のファンと交流しています。